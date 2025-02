Serie A – La 25° giornata crocevia per lo scudetto. Su Sisal.it il Napoli è sfavorito con la Lazio, l’Inter vince il Derby d’Italia

La 25esima giornata di Serie A si presenta come un crocevia importante per le sorti del campionato. Si sfidano infatti quattro delle prime cinque squadre della classifica, si comincia da Lazio – Napoli, primo big match di giornata, con Conte che spera non si realizzi il detto “non c’è due senza tre”. I biancocelesti, infatti, hanno già battuto due volte gli azzurri in questa stagione (il precedente in campionato e in Coppa Italia) e, anche stavolta, hanno il pronostico a favore: la gara è in bilico, ma gli esperti Sisal danno il terzo successo dei capitolini a 2,60, il blitz dei partenopei all’Olimpico è a 2,80, il pareggio si gioca a 3,10. Tra i padroni di casa, il primo indiziato al gol è Castellanos, a 3,00, ma occhio a Zaccagni che, con due gol e un assist nelle sue ultime tre partite casalinghe contro il Napoli, si candida ad essere ancora decisivo, con una reta a 4,50 e un assist a 4,00. Tra gli uomini di Conte, la copertina è per Lukaku, a 3,00, ma attenzione a Simeone, il giocatore che in Serie A ha realizzato più gol contro la Lazio in campionato, ben otto: la sua marcatura vale 4 volte la posta.

L’altra grande sfida della 25esima è il Derby d’Italia allo Juventus Stadium, con i bianconeri che puntano ad avvicinarsi al quarto posto e l’Inter che – a seconda del risultato dell’Olimpico – potrebbe superare il Napoli in vetta. Il pronostico è dalla parte dei nerazzurri, avanti a 2,25, il successo juventino è a 3,40, il pareggio a 3,20. Gara più da Under, a 1,65, che da Over, a 2,10, con l’1 a 1 finale più probabile, a 6,00. Kolo Muani da una parte e Lautaro Martinez dall’altra si prendono la scena. Il francese, capace di segnare almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze di Serie A, è proposto marcatore a 3,00, per l’argentino la rete avrebbe un sapore particolare, sarebbe infatti il primo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di reti in sei stagioni diverse in campionato: l’ipotesi è a 2,75. Tra le altre sfide in programma, l’Atalanta ospita il Cagliari ed è nettamente avanti, a 1,45 contro il 6,50 dei sardi; Il Milan a 1,33 è favorito con il Verona, a 9,00 così come la Roma, a 2,00 sul campo del Parma, a 3,75 e la Fiorentina, in casa con il Como, a 1,95 contro il 4,00 dei lombardi.

PressGiochi