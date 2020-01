Serie A. L’11° vittoria della Lazio a 1.40 su Sisal Matchpoint

La Lazio apre la 1° giornata del girone di ritorno della Serie A. Gli uomini di Inzaghi sono lanciatissimi e vanno a caccia dell’11° successo consecutivo all’Olimpico, contro una Sampdoria in ripresa dopo l’arrivo di Ranieri in panchina. Il mister dei blucerchiati sogna lo sgambetto ai biancocelesti ma, per gli esperti di Sisal Matchpoint, l’impresa è proibitiva: pronostico a senso unico, avanti i capitolini a 1.40, per il successo doriano si sale a 8 volte la posta, il pareggio vale 4.75. In linea con i bookmaker gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto la vittoria della Lazio. A quota 20 gol, Immobile punta ad incrementare il suo bottino e il gol alla Sampdoria è probabile, a 1.80, occhio anche alla doppietta, proposta a 5.00.

Il sabato calcistico si chiude con Napoli – Fiorentina, due squadre che puntano a risalire la classifica. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta con la Lazio, mentre la Viola è rinfrancata dal primo successo in campionato di Iachini con la Spal e dal bel successo in Coppa Italia contro l’Atalanta. Le quote però si schierano con gli uomini di Gattuso che al San Paolo non vincono dallo scorso 19 ottobre: la fine del digiuno casalingo è a 1.60, il blitz dei toscani è a 5.75, un altro pareggio dopo lo 0-0 della scorsa stagione al Franchi, pagherebbe invece 4.00. Autore della doppietta al Perugia in Coppa Italia, Insigne si candida ancora al gol, dato a 3.00. Nella Fiorentina invece, occhi puntati su Cutrone, già a segno al suo esordio con la maglia viola: un’altra rete del neo acquisto viola è a 3.75.

Il Milan trascinato da Ibrahimovic è vicino alla terza vittoria consecutiva contro l’Udinese, i rossoneri sono favoriti a 1.50 contro il 7.50 dei friulani e il pareggio a 4.00. A senso unico il pronostico di Lecce – Inter con i nerazzurri pronti a riscattarsi dopo il mezzo passo falso con l’Atalanta. I pugliesi hanno vinto 1 volta nelle ultime 10 gare e arrivano da 4 sconfitte consecutive, il successo vale 9.00, in discesa gli uomini di Conte, a 1.30, difficile anche il pareggio, a 6.00. La Roma torna al successo con il Genoa, i giallorossi sono nettamente avanti, a 1.95, improbabile la vittoria dei rossoblù a 4.00. La capolista Juventus ospita il Parma ed è favorita a mantenere la testa della classifica: nessun problema per i bianconeri contro gli emiliani, a un facile 1.20, l’impresa dei gialloblù si gioca a 13 volte la posta, il pareggio è a 7.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 99% delle puntate è sul segno 1.

PressGiochi