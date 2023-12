Serie A. Juventus – Roma chiude il 2023

Il 2023 della Seria A si chiude con un big match, quello che va in scena all’Allianz Stadium tra Juventus e Roma, valido per la penultima giornata del girone di andata. Una sfida sempre molto sentita e combattuta, a cui i bianconeri si presentano ancora da imbattuti in casa in questa stagione e i giallorossi rinfrancati dal successo per 2 a 0 sul Napoli. I 12 punti di divario in classifica a favore degli uomini di Allegri e il dato sulla Roma sconfitta in 10 delle 12 sfide giocate allo Stadium, fa pendere la bilancia del pronostico dalla parte dei bianconeri: gli esperti di Sisal assegnano la vittoria ai padroni di casa a 2,00, si sale a 4,25 per il successo degli uomini di Mourinho, il pareggio si gioca a 3,10. È tornato a disposizione ma ancora non si sa se sarà della partita, gli occhi saranno comunque puntati su di lui, Paulo Dybala, grande ex della sfida che ancora non ha mai segnato alla Juve con la maglia giallorossa: la sua rete è proposta a 4,50. Il pericolo principale tra gli uomini di Mou è però Lukaku, a segno da tre match consecutivi, il quarto di fila vale 3,75. Nella Juventus, spicca Vlahovic, a 3,25, attenzione anche al baby gioiellino Yildiz che, dopo la spettacolare rete al Frosinone, potrebbe avere una chance da titolare condita da gol, ipotesi a 5,00.

Il Milan, decimato dalle assenze, ospita il Sassuolo, la sua “bestia nera” con cui ha perso tre delle ultime cinque sfide e che l’anno scorso espugnò San Siro con un clamoroso 5-2. I rossoneri devono difendere il terzo posto e gli emiliani sembrano la brutta copia di quelli dello scorso anno, a meno 3 dalla zona calda della classifica. La squadra di Pioli è dunque nettamente favorita, a 1,45, un altro blitz dei neroverdi vale 6,50, il pareggio è a 4,75. Dopo aver consolidato il quarto posto con la vittoria sull’Atalanta nell’ultimo turno, il Bologna vuole continuare a stupire. I rossoblù vanno a Udine da favoriti, a 2,25, contro il 3,40 dei padroni di casa e il 3,20 per il segno X. L’Atalanta va a caccia del riscatto con il Lecce, la Dea deve recuperare 5 punti dalla zona Champions e non può più sbagliare, di fronte i salentini che hanno vinto una sola delle ultime 5 giornate. Le quote favoriscono gli uomini di Gasperini, a 1,42, con il Lecce a 7,50 e la divisione della posta a 4,50. Tutti da seguire infine, due scontri diretti in chiave salvezza: Cagliari – Empoli, con i sardi avanti a 2,05 contro il 3,75 dei toscani; e Verona – Salernitana, dove conducono i gialloblù a 1,95, con il successo granata che sale a 4,00.

