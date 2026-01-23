Newsletter

23 Gennaio 2026

Serie A. Juventus-Napoli: dentro o fuori tra Spalletti e Conte

23 Gennaio 2026

La giornata numero 22 di Serie A sembra, sulla carta, favorire la capolista Inter che, venerdì sera, ospita a San Siro, da favoritissima, il fanalino di coda Pisa. Tutte le inseguitrici dei nerazzurri, infatti, si sfidano in due big match tra Torino e Roma: Juventus-Napoli e Roma-Milan. Allo Stadium, i bianconeri ricevono i Campioni d’Italia decimati dagli infortuni: gli esperti Sisal ritengono i bianconeri favoriti a 2,05, il pareggio a 3,10 mentre il blitz partenopeo si gioca a 4,00. Juventus imbattuta, in casa, nel corso della stagione ma la storia recente della sfida racconta che il Napoli ha perso solo uno degli ultimi 9 incroci con i torinesi.

Ci si attende una sfida aperta e un risultato esatto di 2-1 è dato a 9,00 per i padroni di casa mentre quello a favore dei ragazzi di Conte pagherebbe 15 volte la posta. Da notare come questo esito sia uscito in tre degli ultimi quattro incroci tra le due squadre. Una rete da fuori area, a 3,75, è nelle corde del match mentre almeno 10 corner totali nel match è ipotesi offerta a 2,90.

Spalletti contro Conte sarà anche la sfida tra due dei tecnici più caldi del campionato: l’ammonizione per uno dei due è in quota a 4,00. Kenan Yildiz, gol o assist a 2,50, è pronto a trascinare la Juventus mentre Jonathan David, in gol a 2,40, vuol entrare ancora nel tabellino dei marcatori. Conte è decimato dagli infortuni ma Scott McTominay, a 6,00, e Rasmus Hojlund, a 4,50 dopo la doppietta dell’andata, sognano il blitz allo Stadium.
L’Olimpico sarà invece il palcoscenico del secondo big match di giornata dove la Roma riceve il Milan, secondo della classe e imbattuto da 20 gare. Gli esperti Sisal
pronosticano una gara di grande equilibrio con Svilar e compagni leggermente favoriti a 2,70 contro il 2,90 del Diavolo mentre il pareggio è offerto a 3,00. Da notare come i capitolini, negli ultimi otto anni in Serie A, hanno battuto i rossoneri solo in due occasioni. L’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, dato a 2,10, se non altro perché si sfidano le prime due difese del campionato. Sia Gasperini che Allegri potrebbero sfruttare i cambi tanto che un gol dalla panchina si gioca a 2,50 mentre un intervento del VAR a 2,75. E un rigore? Ipotesi in quota a 2,85. Paulo Dybala, dopo il Torino, affronta il Milan, un’altra delle sue vittime preferite come dimostrano i 10 gol e 6 assist. Un’altra prova della Joya con rete o passaggio vincente è data a 2,25. Donyell Malen, a 3,75, cerca la prima gioia davanti ai suoi tifosi mentre in casa Milan sia Leao, a 3,75, che Christian Pulisic son pronti a dare un dispiacere a Svilar.

 

