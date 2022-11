Serie A. Juventus-Lazio, sfida ad altissima quota

La Serie A chiude il suo 2022 con il match di altissima classifica tra Juventus e Lazio. Prima della lunga pausa invernale per il Mondiale in Qatar, il massimo campionato di calcio propone lo scontro tra due delle squadre più in forma del momento. Gli esperti Sisal vedono i bianconeri, a caccia della sesta

vittoria consecutiva, favoriti tra le mura amiche dello Stadium a 1,95 contro il 3,90 degli ospiti mentre si scende a 3,75 per il pareggio. La Juventus è un vero tabù per la Lazio in campionato: solo due vittorie negli ultimi 18 anni per i biancocelesti che puntano a invertire la rotta. Nonostante si sfidino le due difese più forti del campionato, l’Over, a 1,80, si fa preferire di pochissimo all’Under, offerto a 1,90. Gli interventi in area spesso sono risultati fatali nelle sfide tra le due formazioni come dimostrano i 5 rigori fischiati nei 5 incroci più recenti: un altro penalty è in quota a 2,75. Non è poi da escludere un Ribaltone, a 7,00, come accaduto nel marzo 2021. La Juventus probabilmente non disporrà di Vlahovic e Chiesa e così, ancora una

volta, si affida ad Arkadiusz Milik, già tre volte a segno contro i capitolini. Il polacco, primo marcatore del match, si gioca a 5,50. Maurizio Sarri spera che Ciro Immobile possa farcela visto che lo score contro la sua ex squadra parla di 6 reti e 2 assist. Il capitano della Lazio che torna al gol è dato a 2,75. Il Lunch Match vedrà l’Atalanta sfidare l’Inter in un derby lombardo pieno di insidie per entrambe le formazioni. Gli esperti Sisal vedono la formazione di Inzaghi favorita a 2,25 contro il 3,00 dei padroni di casa e il 3,60 del pareggio. Pareggio sconosciuto all’Inter in campionato ma che, proprio contro la Dea, è uscito 6 volte nelle 9 sfide

più recenti. Probabile che entrambe trovino la via del Goal, dato a 1,50, con una rete da fuori area in quota a 3,00. Il VAR potrebbe diventare protagonista, ipotesi che si gioca a 3,25. Lautaro Martinez ha ritrovato la via della rete nella goleada contro il Bologna. Una rete del Toro, o di un suo eventuale sostituto, è offerta a 2,75. Attenzione anche a Edin Dzeko, sette volte a segno contro l’Atalanta: l’ottava marcatura si gioca a 3,00. Gasperini si affida a Duvan Zapata che, in 14 sfide, ha fatto male sono una volta agli interisti: il bomber colombiano che esulta è dato a 3,00.

