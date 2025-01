Serie A – Juventus favorita nel Derby della Mole, a 1,85 su Sisal.it. La capolista Napoli è avanti con il Verona, ma le inseguitrici non mollano

Occhi puntati sul Derby della Mole nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A, con la Juventus che è obbligata a vincere, vista la lunga serie negativa, e il Torino a caccia di un successo che in casa manca addirittura da fine ottobre. Gli esperti di Sisal credono che i bianconeri torneranno ai tre punti proprio in occasione del Derby: la vittoria della squadra di Motta è infatti a 1,85, sale a 5.25 il successo granata, con il pareggio a 3.20. La scarsa capacità realizzativa dei bianconeri non lascia pensare ad una goleada, l’Under 2,50 è a 1,52 contro il 2,40 dell’Over e il finale più probabile è lo 0-1, a 5,25. Seppur in dubbio, Vlahovic è il più probabile tra i marcatori del match, a 2,25, al su posto in pole position c’è Nico Gonzales la cui rete vale 3,00. Tra i granata, occhio ad Adams, a 4,50, e Sanabria, a 5,00. La capolista Napoli ospita il Verona, una sfida sulla carta in discesa per gli uomini di Conte, che partono nettamente favoriti a 1,22 contro il 13,00 dei gialloblù e il 6,00 del pareggio. Gli azzurri detengono il record di clean sheet in questa stagione, sono infatti ben 11 e l’ipotesi che ancora una volta chiudano il match senza subire gol è a 1,80.

Le inseguitrici Atalanta e Inter, trovano rispettivamente Udinese e Venezia. La Dea deve archiviare sia il mezzo passo falso contro la Lazio, che la sconfitta rimediata in Supercoppa contro l’Inter: nessun problema per gli uomini di Gasperini, avanti a 1,65, i friulani vogliono prolungare la serie di 3 gare senza ko, ma la strada è in salita con il successo a 5.25, il segno X vale 3,75. Negli ultimi 10 scontri diretti a Udine entrambe le squadre sono andate a segno, il Gol è infatti a 1,72. L’Atalanta ha segnato almeno 2 reti in 12 gare su 18, ecco che l’Over 1,50 dei nerazzurri è a 1,67.Tutto facile per l’Inter che va al Penzo contro il Venezia con la vittoria a 1,28, il successo dei lagunari sarebbe sorprendente, a 11,00, mentre il pareggio è a 5,75.

C’è grande entusiasmo in casa Milan dopo la vittoria della Supercoppa nel Derby e l’arrivo di Sergio Conceiçao. I rossoneri cercano continuità per agganciare la zona Champions e, nella gara interna con il Cagliari, conducono a 1,30, i sardi vanno a caccia di punti salvezza ma il loro successo è lontano, a 10,00. Difficile anche il pareggio, a 5,25. Sulle ali dell’entusiasmo anche la Roma che, dopo aver vinto il Derby, va a Bologna: gara insidiosa e molto equilibrata ma la squadra di Ranieri vede i tre punti, a 2,60, indietro di poco i rossoblù, a 2,80, il segno X è a 3,20.

