Serie A: Juventus da grande favorita contro l’Empoli

Juventus ed Empoli aprono, questa sera allo Stadium, l’undicesima giornata di Serie A. I bianconeri cercano di sfruttare il turno casalingo e accorciare il distacco dalle posizioni di vertice in un turno di campionato dove quattro delle prime cinque in classifica si scontrano tra di loro e l’Inter vola a Firenze per una partita molto complessa. La storia è tutta di marca juventina con 21 vittorie sui 28 precedenti con 3 pareggi e 4 vittorie toscane. Gli esperti Sisal vedono la Juventus largamente favorita a 1,40 rispetto all’8,50 dell’Empoli mentre si scende fino a 4,50 per il pareggio. La formazione di Allegri ha una striscia aperta di 4 No Goal consecutivi nelle uscite più recenti in campionato: il quinto in fila si gioca a 1,80. Il centrocampo diventa spesso il reparto dove si decidono le sorti del match: sia Manuel Locatelli che Liam Henderson difficilmente tirano indietro la gamba. Entrambi sono già stati ammoniti in 3 occasioni: la quarta sanzione per lo juventino è offerta a 5,00, quella per lo scozzese a 4,00.

Nonostante le grandi difficoltà della Juventus di trovare la via del gol, Dusan Vlahovic non ha perso il vizio come dimostrano le 6 reti messe a segno in 9 gare di Serie A: quasi la metà dei gol bianconeri, 13 in totale, arrivano per opera dell’attaccante serbo. Dusan, anche contro l’Empoli al quale ha segnato una doppietta la scorsa annata, punta a un’altra notte da protagonista: una gara dove Vlahovic si prende la scena con gol e assist pagherebbe 8 volte la posta. Se Atene piange, Sparta non ride visto che anche in casa toscana l’attacco fa fatica poiché, con soli 9 gol segnati, sono il terzo peggior reparto avanzato del campionato. Mattia Destro, la cui rete si gioca a 5,00, ha una motivazione doppia per far male alla Juventus: in 16 confronti diretti ha vinto solo una volta e non ha mai segnato ai bianconeri.

PressGiochi