Serie A: Juventus, con la Salernitana tre punti per scacciare la crisi

Un solo punto nelle ultime tre gare. La Juventus vola domani sera all’Arechi per chiudere la giornata numero 21 di Serie A contro una Salernitana che fiuta il colpo grosso e il clamoroso sorpasso in classifica. I bianconeri però vogliono scacciare via la crisi delle ultime giornate e, secondo gli esperti Sisal, partono favoritissimi a 1,57 contro il 6,00 dei padroni di casa con il pareggio offerto a 4,00. Le due squadre si sfidano per l’ottava volta e solo nel match di andata allo Stadium entrambe hanno trovato la via della rete: normale che il No Goal, a 1,80, si faccia preferire al Goal, dato a 1,90. Ecco perché un 2-0, risultato esatto già uscito in tre occasioni, non è da escludere: quello in favore della Juventus si gioca a 7,50, quello in favore dei ragazzi di Nicola pagherebbe 36 volte la posta. La gara dello scorso 11 settembre fu molto intensa tra rigori e cartellini rossi: un altro tiro dal dischetto è in quota a 2,80 mentre un’espulsione, all’andata furono addirittura quattro tra giocatori e allenatori, è dato a 4,00. Visti i protagonisti in campo non è da escludere neanche un goal da fuori area offerto a 3,00.

Dusan Vlahovic è pronto a trascinare la Juventus fuori da questo periodo negativo ed è pronto ad attaccare la porta di Sepe sin dal primo minuto: l’attaccante serbo, a segno in entrambi i tempi, si gioca a 19. A mandare in gol Vlahovic o qualche altro bianconero ci penserà, Filip Kostić, sette assist in stagione: l’ottava meraviglia è data a 4,00. Boulaye Dia è invece il leader indiscusso della Salernitana come dimostrano gli 8 gol e quattro assist messi a segno finora in campionato. L’ex bomber del Villarreal che realizza una rete o un passaggio vincente è in quota a 3,25.

PressGiochi