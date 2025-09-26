Newsletter

26 Settembre 2025 - 14:53

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Serie A – Juventus – Atalanta, continua la striscia di imbattibilità dei bianconeri, a 1,85 su Sisal.it

Primo ko del Napoli a San Siro con il Milan

26 Settembre 2025

Share the post "Serie A – Juventus – Atalanta, continua la striscia di imbattibilità dei bianconeri, a 1,85 su Sisal.it"

Stampa pagina

Nel quinto turno di campionato, occhi puntati su Torino e Milano, dove andranno in scena i due big match di giornata, Juventus – Atalanta e Milan – Napoli. Un menù ricco che comincia con la supersfida di sabato tra la squadra di Tudor e quella di Juric, entrambe ancora imbattute in campionato. I bianconeri – reduci dal deludente pareggio con il Verona dopo 3 vittorie consecutive – hanno dalla loro il fattore campo, visto che in Serie A hanno vinto le ultime 6 gare all’Allianz Stadium: per gli esperti di Sisal, la striscia positiva continua anche contro la Dea, il successo juventino è infatti a 1,85, si sale a 4,25 per il blitz dell’Atalanta, il pareggio si gioca a 3,50. La qualità offensiva di entrambe e la mentalità degli allenatori, fanno immaginare un match in cui entrambe andranno a segno, ipotesi a 1,80, con l’Over 2,50 a 2,00. In attacco, David è favorito per una maglia da titolare, con il gol a 2,40. Tra i protagonisti della gara anche Yildiz, sempre più riferimento offensivo dei bianconeri, un suo assist è a 4,00. Nell’Atalanta, il pericolo maggiore è rappresentato da Krstovic, che arriva da due gol segnati al Torino: la terza rete consecutiva del montenegrino è a 3,25.

Scontro diretto per il vertice a San Siro tra due squadre in ottima salute, Milan e Napoli. I Campioni d’Italia sono al comando della classifica a punteggio pieno, i rossoneri, invece, inseguono a quota 9, grazie alle tre vittorie ottenute nei primi quattro turni. Gli esperti di Sisal prevedono il primo ko in campionato degli uomini di Conte, la squadra di Allegri parte infatti favorita in questa sfida, a 2,35 contro il 3,20 del Napoli e il 3,10 del segno X. Il trascinatore del Milan è Pulisic, che sta dando il meglio di sé da seconda punta: a 2,50 un suo gol o assist nel match, a 3,00 la rete di Gimenez che completa il reparto offensivo. Conte dovrebbe puntare su Lucca, sul tabellino marcatori a 3,25 ma i pericoli possono arrivare anche da McTominay, a 4,50 e De Bruyne, a 6,00. A rendersi più pericoloso con più tiri in porta sarà il Napoli, a 2,05 contro il 2,20 del Milan.

L’Inter va a Cagliari e punta ad approfittare degli scontri diretti delle avversarie: i nerazzurri sono nettamente favoriti, a 1,55 contro il 6,00 dei sardi. La Roma, rilanciata dalla vittoria nel Derby e con il Nizza in Europa League, ha la strada in discesa a 1,44 contro il Verona a 8,50. Nel derby toscano tra Pisa e Fiorentina, comanda la viola a 2,20 mentre la Lazio cerca il riscatto a Genoa, la vittoria biancoceleste è a 2,50, a 3,00 quella dei padroni di casa e il pareggio.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

SuperEnalotto, vincita da 32.536€ con un “5” online su Sisal.it

Astro: il 29 settembre la seconda riunione del Tavolo tecnico sui nuovi congegni

Serie A – Juventus – Atalanta, continua la striscia di imbattibilità dei bianconeri, a 1,85 su Sisal.it

Quote Serie A: la 5ª giornata ai raggi X, tra big match e sfide salvezza

Il TAR Toscana respinge la richiesta di sospensione della chiusura di una sala scommesse di Arezzo

10&Lotto: in Veneto vincite per 140mila euro

Colombia. Coljuegos intensifica la lotta all’illegalità: bloccati oltre 27.000 siti di gioco online non autorizzati

Lotto: in Calabria vincite per oltre 38mila euro

Francia, presentato nuovo progetto di legge in Ce su requisiti tecnici sui dati di gioco

De Vita (Sisal) al Festival di Open: “Prevenzione e consapevolezza nel gioco, responsabilità condivisa verso i giovani”

Pragmatic Play presenta Money Time, il nuovo ed entusiasmante gioco di live casino

Roma-Verona, i giallorossi vogliono continuare a sognare. I pronostici di Netwin

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×