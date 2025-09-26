Serie A – Juventus – Atalanta, continua la striscia di imbattibilità dei bianconeri, a 1,85 su Sisal.it

Nel quinto turno di campionato, occhi puntati su Torino e Milano, dove andranno in scena i due big match di giornata, Juventus – Atalanta e Milan – Napoli. Un menù ricco che comincia con la supersfida di sabato tra la squadra di Tudor e quella di Juric, entrambe ancora imbattute in campionato. I bianconeri – reduci dal deludente pareggio con il Verona dopo 3 vittorie consecutive – hanno dalla loro il fattore campo, visto che in Serie A hanno vinto le ultime 6 gare all’Allianz Stadium: per gli esperti di Sisal, la striscia positiva continua anche contro la Dea, il successo juventino è infatti a 1,85, si sale a 4,25 per il blitz dell’Atalanta, il pareggio si gioca a 3,50. La qualità offensiva di entrambe e la mentalità degli allenatori, fanno immaginare un match in cui entrambe andranno a segno, ipotesi a 1,80, con l’Over 2,50 a 2,00. In attacco, David è favorito per una maglia da titolare, con il gol a 2,40. Tra i protagonisti della gara anche Yildiz, sempre più riferimento offensivo dei bianconeri, un suo assist è a 4,00. Nell’Atalanta, il pericolo maggiore è rappresentato da Krstovic, che arriva da due gol segnati al Torino: la terza rete consecutiva del montenegrino è a 3,25.

Scontro diretto per il vertice a San Siro tra due squadre in ottima salute, Milan e Napoli. I Campioni d’Italia sono al comando della classifica a punteggio pieno, i rossoneri, invece, inseguono a quota 9, grazie alle tre vittorie ottenute nei primi quattro turni. Gli esperti di Sisal prevedono il primo ko in campionato degli uomini di Conte, la squadra di Allegri parte infatti favorita in questa sfida, a 2,35 contro il 3,20 del Napoli e il 3,10 del segno X. Il trascinatore del Milan è Pulisic, che sta dando il meglio di sé da seconda punta: a 2,50 un suo gol o assist nel match, a 3,00 la rete di Gimenez che completa il reparto offensivo. Conte dovrebbe puntare su Lucca, sul tabellino marcatori a 3,25 ma i pericoli possono arrivare anche da McTominay, a 4,50 e De Bruyne, a 6,00. A rendersi più pericoloso con più tiri in porta sarà il Napoli, a 2,05 contro il 2,20 del Milan.

L’Inter va a Cagliari e punta ad approfittare degli scontri diretti delle avversarie: i nerazzurri sono nettamente favoriti, a 1,55 contro il 6,00 dei sardi. La Roma, rilanciata dalla vittoria nel Derby e con il Nizza in Europa League, ha la strada in discesa a 1,44 contro il Verona a 8,50. Nel derby toscano tra Pisa e Fiorentina, comanda la viola a 2,20 mentre la Lazio cerca il riscatto a Genoa, la vittoria biancoceleste è a 2,50, a 3,00 quella dei padroni di casa e il pareggio.

PressGiochi