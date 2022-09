Serie A. Inter, tre punti con il Torino per ripartire Leao sa come far male alla Sampdoria: in gol a 2,75

Simone Inzaghi vuole cancellare subito una settimana difficile, a causa delle sconfitte con Milan e Bayern Monaco, e punta sull’effetto San Siro per piegare il Torino nella sesta giornata di Serie A. L’Inter, secondo gli esperti Sisal, vede i tre punti a 1,42 rispetto al 7,00 dei granata con il pareggio offerto a 4,75. Handanovic e compagni non conoscono mezze misure visto che, nelle prime 5 uscite in campionato, sono arrivati altrettanti Over: il sesto stagionale si gioca a 1,57. Il Torino non espugna la San Siro nerazzurra da sei anni quando la gara terminò 2-1: lo stesso risultato esatto per i piemontesi, domani, pagherebbe 22 volte la posta mentre per i padroni di casa è in quota a 8,50. Due rigori caratterizzarono quella sfida: un altro tiro dal dischetto è offerto a 2,75. Lautaro Martinez ha avuto un inizio straordinario di stagione con 3 gol e un assist: la doppietta dell’argentino ai granata è data a 6,25. Juric invece confida in Nikola Vlasic: il trequartista, ex West Ham, va a segno da tre gare consecutive e vederlo ancora nel tabellino dei marcatori pagherebbe 6 volte la posta.

Il Milan vola a Genova, sponda Sampdoria, per centrare altri tre punti e continuare a volare. I campioni d’Italia sono favoriti a 1,50, secondo gli esperti Sisal, a differenza dei blucerchiati offerti a 6,50, ancora a caccia del primo successo dell’anno in campionato, mentre si scende a 4,25 per il pareggio. Entrambe le squadre potrebbero trovare la via della rete tanto che il Goal, a 1,80, si fa preferire al No Goal, in quota a 1,90. In gare così tirate un gol da fuori area, offerto a 3,50, potrebbe essere una soluzione da non escludere. Leao, protagonista la scorsa settimana nel derby contro l’Inter, è stato il match winner dell’ultimo incrocio tra Milan e Sampdoria e un’altra rete nella porta doriana è in quota a 2,75. I padroni di casa, peggior attacco della Serie A, si affidano a Francesco Caputo per cercare di tamponare la sterilità offensiva: il numero 10 doriano a segno è offerto a 4,00.

PressGiochi