Serie A, Inter-Roma: quota da big per i nerazzurri un altro blitz giallorosso a 5,50

Inzaghi favorito a 1,63 per la sfida di domenica pomeriggio a San Siro. Al Maradona, il Napoli avanti a 2,20 sul Milan, per la Juventus occasione da tre punti con il Verona.

Lo scontro diretto arriva nel primo snodo importante della stagione per entrambe le squadre. Da una parte l’Inter, fresca di sorpasso in vetta sul Milan e in piena ripresa dopo le vittorie contro Torino e Salisburgo; dall’altra la Roma, ora a soli tre punti dal quarto posto grazie alle tre vittorie di fila in campionato. In quota, però, il pronostico per la sfida di domenica pomeriggio è netto e va dalla parte di Inzaghi: l’«1» a San Siro si gioca a 1,63 su Planetwin365, contro il 5,50 dei giallorossi – a cui lo scorso anno riuscì il blitz a sorpresa – e il 3,85 del pareggio. Piuttosto decise anche le scelte degli scommettitori, che nel 46% dei casi hanno scelto l’Inter contro il 17% finito sulla Roma. Tutti gli occhi saranno puntati su Lukaku, che ritorna a Milano da avversario dopo le peripezie di mercato estive: il belga si candida subito a protagonista del match, con il suo gol offerto a 3,75. La prima scelta è però ancora una volta Lautaro, a 2,25, affiancato da Thuram (2,75) che partirà nuovamente nell’undici titolare. Tra gli ospiti mancherà lo squalificato Mourinho, ma per gli analisti potrebbe essere lo stesso una partita caldissima sul fronte panchine: un cartellino rosso a Inzaghi o Foti (il vice di Mou che un anno fa guidò la Roma alla vittoria) è a 7,50, mentre per l’ammonizione si scende a 2,50.

Battuto prima dalla Juventus e poi dal Psg in Champions League, il Milan deve invece provare a scuotersi nel posticipo di domenica sera, anche in questo caso contro un avversario di prima fascia. Il Napoli non brilla ancora, ma i successi su Verona e Union Berlino rilanciano Garcia anche in quota per quella che potrebbe essere la prima vittoria interna con i rossoneri dal 2018: su Planetwin365 l’obiettivo è a 2,20 mentre il successo esterno degli uomini di Pioli, che lo scorso anno si imposero per 4-0, pagherebbe 3,30. L’ultimo confronto diretto al Maradona è l’1-1 nei quarti di Champions di aprile e un’altra «X» vale 3,35. In equilibrio le previsioni sui gol, con l’Under 2,5 leggermente favorito (a 1,82) rispetto all’Over (1,88). Nelle scommesse sui marcatori, valutazione alla pari per Simeone e Giroud, entrambi a 3,50, con Kvaratskhelia subito dietro a 3,65. Tra i rossoneri si fa avanti anche Leao, mentre un’altra rete di Raspadori, dopo quella segnata in Champions è a 4 volte la posta.

In attesa di Inter e Milan, toccherà alla Juventus farsi largo in classifica, dove è a soli due punti dal primo posto. L’occasione di passare in testa, almeno momentaneamente, arriverà sabato sera allo Stadium contro il Verona, in una partita che gli analisti ritengono ampiamente alla portata dei bianconeri. La vittoria di Allegri è infatti a 1,36 su Planetwin365, con i gialloblù (un solo punto nelle ultime cinque partite) lontanissimi a 8,60 e con il segno «X» a 4,90. La Juve ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite e Szczesny imbattuto anche stavolta si gioca a 1,88. Vlahovic e Kean scaldano i motori sul tabellone dei marcatori, dove sono offerti rispettivamente a 2,25 e 2,50. Per gli ospiti i primi nomi sono invece Bonazzoli e Ngonge, entrambi a 6. Per quanto riguarda il risultato esatto, la prima scelta degli analisti è il 2-0 a 6,46, seguito dall’1-80 a 6,80.

Bisognerà invece attendere lunedì per vedere in campo il terzo big match di giornata, tra la Lazio che vorrà riscattare il ko in Champions e data a 2,27 e la Fiorentina (3,16). Occhi puntati anche sull’Atalanta, avanti a 1,68 sul campo dell’Empoli (4,85).

