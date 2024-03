Serie A: Inter-Napoli, infranti i sogni di Champions League, la capolista punta tutto sul Campionato

A chiudere la 29esima giornata di Serie A, domenica 17 marzo si giocherà il big match Inter-Napoli: se la capolista sembra avere ormai il campionato in tasca, i partenopei puntano all’Europa e sperano di guadagnare i punti necessari per un posto in Champions. La squadra di Inzaghi, dall’alto dei suoi 75 punti, che la separano di ben 18 lunghezze dal secondo posto, mira ad assicurarsi il titolo, che gli varrebbe la seconda stella. La squadra di Francesco Calzona si trova al settimo posto con 44 punti, a sette di distanza dal quarto in classifica. Per questa partita, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra di Simone Inzaghi, con il segno 1 attestato a 1.62, la X a 4.05 e il 2 quotato a 5.10. Rispetto alle reti, il Goal è quotato a 1.72, il No Goal è fissato a 1.97; l’esito previsto è l’Over 2,5, offerto a 1.67, mentre la quota dell’Under 2,5 è di poco superiore, attestata a 2.04. L’1-1 e l’1-0 sono i risultati esatti più attesi, bancati rispettivamente a 7.75 e a 8.25; seguiti dall’1-0 e dal 2-1 che si attestano entrambi a 8.50.

Al Gewiss Stadium si giocherà la partita tra Atalanta e Fiorentina, sesta e ottava del campionato, che si sfidano sognando l’Europa. Le squadre sono separate da sole 4 lunghezze: la Dea conta un totale di 47 punti, la Viola 43. La squadra di Gasperini viene data come favorita: l’1 è quotato a 1.86, mentre i gigliati si attestano con il segno 2 a 3.95. La X è quotata a 3.70. Per quel che riguarda il risultato esatto, il pareggio per 1-1 è dato a 7.00, l’1-0 e il 2-1 sono quotati entrambi a 8.75. Il 2-0 è bancato a 9.75, mentre tutti gli altri esiti superano quota 13.00.

In lotta per la salvezza si affronteranno Salernitana e Lecce, rispettivamente al 20esimo e 16esimo posto in classifica: le due squadre si trovano a 11 lunghezze di distanza. Sarà difficile per la squadra di Liverani cambiare il proprio destino, come attestato anche dai bookies di Betsson: l’1 è infatti quotato a 2.87, contro il 2 del Lecce che – forte dell’arrivo del nuovo allenatore Luca Gotti – è leggermente in vantaggio a 2.50. La X è bancata a 3.20. Per questo match, il Goal è dato a 1.82, il No Goal di poco più alto a 1.87. Il risultato esatto più atteso è l’1-1 bancato a 6.00, mentre gli altri si attestano sopra all’8.50.

Domenica 17 si terrà anche il match tra Roma e Sassuolo, rispettivamente al quinto e 19esimo posto in classifica. I bookies di Betsson propongono la vittoria giallorossa a 1.38, quota decisamente più bassa rispetto al segno 2 bancato a 7.25 e la X che si attesta a 5.10. Il risultato esatto più atteso per questa partita è il 2-0, proposto a 7.75; quotati a 8.75 invece ci sono gli esiti 1-0 e 2-1.

Il Benito Stirpe sarà il teatro dello scontro tra Frosinone e Lazio, rispettivamente al 18esimo e nono posto in classifica. La partita sembra prospettarsi interessante: gli uomini di Di Francesco puntano con determinazione alla salvezza e sperano di interrompere la scia negativa delle ultime 5 partite, caratterizzate da 4 sconfitte e 1 un pareggio. Le Aquile invece devono affrontare le dimissioni del loro allenatore, Maurizio Sarri; nonostante ciò, per questo match i bookies vedono i biancocelesti leggermente favoriti: il segno 2 è bancato a 2.12, contro l’1 quotato a 3.30. La X è data a 3.45. L’Under 2,5 è quotato a 1.92, l’Over 2,5 a 1.76; il Goal è dato a 1.64, il No Goal a 2.08.

Al Castellani si terrà l’anticipo della 29esima giornata di campionato, Empoli – Bologna, per il quale i bookmakers di Betsson vedono gli uomini di Thiago Motta vittoriosi a 2.12, decisamente favoriti rispetto all’1 dei padroni di casa, bancato a 3.70. È alta anche la quota del pareggio, data a 3.25. Per questo match, il No Goal è il più atteso e attestato a 1.94; l’Under 2,5 viene bancato 1.61 e l’Over 2,5 è quotato a 2.17.

Monza – Cagliari si affronteranno all’U-Power Stadium. I pronostici per questo match vedono i padroni di casa vincenti con l’1 fissato a 2.06, mentre agli uomini di Ranieri con il segno 2 sono quotati a 3.50. La X è data a 3.45.

Per quel che riguarda Udinese – Torino, i bookies prevedono come vincenti i granata, con il 2 quotato a 2.75, la X bancata a 2.97 e l’1 a 2.77. Favorita anche la Juventus, che affronterà in casa il Genoa: l’1 è dato a 1.52, la X a 3.95 e il 2 a 6.75. Hellas Verona – Milan vede la seconda in classifica favorita dai pronostici: il segno 2 è quotato a 1.72, la X a 3.70, mentre l’1 è dato a 4.80.

