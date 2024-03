Serie A. Inter-Napoli, a San Siro big match tra delusione e riscatto

Prima della pausa per la tournee della Nazionale negli Stati Uniti, la Serie A scende in campo la giornata numero 29. Uno dei big match del weekend va in scena

Prima della pausa per la tournee della Nazionale negli Stati Uniti, la Serie A scende in campo la giornata numero 29. Uno dei big match del weekend va in scena a San Siro dove, domenica sera, Inter e Napoli si sfidano per cancellare le delusioni generate dalle eliminazioni in Champions. Nerazzurri ampiamente favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,65 contro il 5,00 dei ragazzi di Calzona mentre si scende a 4,00 per il pareggio. Bilancia che pende tutta dalla parte dei padroni di casa sia per i 31 punti di differenza sia perché il Napoli ha vinto solo una volta negli ultimi 9 incroci di campionato contro l’Inter. Sfida che si preannuncia divertente visto che la Combo Goal + Over 2,5, a 1,90, è nelle corde del match.

Attenzione sia a un possibile Ribaltone, in quota a 6,50, che a un gol dalla panchina, a 2,25, perché sia Inzaghi che Calzona, dopo le fatiche europee, potrebbero utilizzare molto elementi a disposizione. A proposito di delusioni da spazzare via, Lautaro Martinez, in gol a 2,00, e Marcus Thuram, nel tabellino dei marcatori a 2,50, puntano decisi a far male a Meret. Da una coppia dei sogni all’altra perché il Napoli punta su Victor Osimhen, primo marcatore a 7,00, e su Khvicha K’varatskhelia, gol o assist a 2,45, per espugnare San Siro.

Qualche ora prima, al Gewiss Stadium, Atalanta e Fiorentina si contendono punti pesantissimi in ottica Champions League. Gli esperti Sisal ritengono la Dea favorita a 1,85 rispetto al 4,00 dei viola mentre il pareggio si gioca a 3,75. Il pareggio, vista la classifica attuale, non serva a nessuna ed entrambe andranno a caccia dei tre punti a ogni costo: ecco che un gol da fuori area, offerto a 3,00, potrebbe diventare decisivo al pari di un rigore, in quota a 3,10. Atalanta e Fiorentina sono poi ai primissimi posti della graduatoria per legni colpiti: almeno un palo o una traversa centrati nel match si giocano a 2,00. Dopo il gol qualificazione in Europa League, Gianluca Scamacca vuole ripetersi anche in campionato: la rete del numero 90 dell’Atalanta è data a 2,50. Insieme al bomber azzurro ci sarà Ademola Lookman già due reti ai toscani: una gara da assoluto protagonista con gol e assist pagherebbe 11 volte la posta. Italiano, in assenza del grande ex Jack Bonaventura squalificato, punta sia sul Gallo Belotti, in gol a 3,50, che su Nico Gonzalez: la doppietta del numero 10 toscano pagherebbe 20 volte la posta.

