13 Febbraio 2026 - 17:34

Serie A – Inter-Juventus: Derby d’Italia che promette spettacolo. Il Napoli, vincente a 2,35 su Sisal.it, prova a staccare la Roma

La Serie A si prepara a una giornata campale soprattutto per la parte alta della classifica. Nel weekend, infatti, si incrociano quattro delle prime cinque della classifica con il Milan,

13 Febbraio 2026

La Serie A si prepara a una giornata campale soprattutto per la parte alta della classifica. Nel weekend, infatti, si incrociano quattro delle prime cinque della classifica con il Milan, impegnato questa sera nell’anticipo contro il Pisa, pronto ad approfittare deli passi falsi delle dirette avversarie. Le luci si accendono a San Siro per il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Gli uomini di Chivu, secondo gli esperti Sisal, partono ampiamente favoriti a 1,95 contro il 4,00 dei bianconeri mentre si scende a 3,40 per il pareggio. L’Inter appare inarrestabile in campionato, 11 vittorie e un pareggio nelle ultime 12, ma sfida una Juventus che ha perso, in Serie A, solo uno degli otto incroci più recenti con Lautaro e compagni. I due migliori attacchi del torneo si fronteggiano al Meazza: la Combo Goal + Over 2,5, a 2,30, è ampiamente nelle corde del match. Tante reti chiamano, inevitabilmente, svariati tiri in porta: l’ipotesi che entrambe le squadre effettuino almeno 5 conclusioni nello specchio si gioca a 4,00. In questa girandola di occasioni, attenzione anche a un possibile Ribaltone, in quota a 7,50. Inter-Juventus sarà anche la sfida tra numeri 10: Lautaro Martinez da un lato, Kenan Yildiz dall’altro. Il Toro protagonista con gol o assist è dato a 2,25, il fantasista turco che si prende la scena con una rete o un passaggio vincente è offerto a 3,00.

Dal derby d’Italia al derby del Sole, tra Napoli e Roma, passano appena 24 ore. Domenica sera il Maradona si illumina per la sfida in chiave Champions tra Conte e Gasperini. Gli esperti Sisal vedono i padroni di casa favoriti a 2,35, il pareggio a 2,90 mentre il blitz giallorosso si gioca a 3,50. I capitolini provano a sfatare un tabù: la Roma ha sconfitto il Napoli solo una volta negli ultimi 12 incroci e non espugna il Maradona dal marzo 2018. Partita più da Under, a 1,52, che da Over, in quota a 2,40: quindi un risultato esatto di 2-0 è offerto a 11 per Mc Tominay e compagni mentre pagherebbe 16 volte la posta quello a favore dei giallorossi. Ci si attende una partita ad altissima intensità: un’espulsione, a 3,00, e un calcio di rigore, a 2,85, non sono da escludere. Ma dovranno frenare i loro animi anche i due tecnici: un cartellino giallo per Conte o Gasperini è dato a 4,00. Rasmus Hojlund, primo marcatore a 6,00, guiderà l’attacco del Napoli mentre Donyell Malen, a segno nel primo tempo a 7,25, vuole calare il poker con la maglia della Roma.

Il terzo big match di giornata si gioca all’Olimpico dove la Lazio, vincente a 3,40, prova a respingere l’assalto dell’Atalanta, tre punti a 2,25. Il Como, in attesa del recupero con il Milan di mercoledì prossimo, ospita una Fiorentina in cerca di punti salvezza: vittoria dei lariani a 1,75, blitz toscano a 4,75.

 

