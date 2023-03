Serie A: Inter, imbattuta con lo Spezia, a caccia dei tre punti

La gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Porto è prossima, l’appuntamento è per martedì al do Dragão, ma l’Inter deve prima pensare allo Spezia nell’anticipo di Serie A in programma domani sera al Picco. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, sono favoritissimi a 1,45 rispetto al 7,25 dei liguri con il pareggio offerto a 4,50. Una forbice netta dovuta sia al fatto che l’Inter, con lo Spezia, è imbattuta nei 9 precedenti ma anche perché Nzola e compagni non conoscono vittoria da ben sette turni in campionato. L’Over, a 1,72, si fa preferire di poco all’Under, dato a 2,00: in questa ottica sia un Ribaltone, a 7,75, che un calcio di rigore, in quota a 2,80, potrebbero “presentarsi” nel corso dei 90 minuti. Inter e Spezia sono ai primi posti, in Serie A, per calci d’angolo battuti: ecco quindi che un Over 9,5 per i corner, si gioca a 1,85.

Lautaro Martinez ha nel mirino un doppio obiettivo domani sera: regalare i tre punti all’Inter e diventare, in solitaria, il miglior marcatore all time della sfida. Il bomber argentino, infatti, ha già segnato tre gol ai liguri al pari di Pietro Ferraris, storico attaccante dell’Inter e del Grande Torino. Un altro gol del Toro allo Spezia è offerto a 2,00. Non vorrà essere da meno neanche Romelu Lukaku tanto che una rete o un assist del belga si giocano a 1,57. Leonardo Semplici darà le chiavi dell’attacco a M’Bala Nzola, vera icona spezzina, autore, fino a questo momento, di ben 11 marcature in Serie A. toccare quota 12 per il bomber angolano è impresa offerta a 4,50.

PressGiochi