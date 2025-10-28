Serie A. Inter – Fiorentina a senso unico su Sisal.it: nerazzurri a 1,36

L’Inter vuole riscattarsi dalla sconfitta nello scontro diretto con il Napoli, che l’ha allontanata dalla vetta della classifica; la Fiorentina, in un momento difficile, cerca la vittoria che non è ancora mai arrivata in questa stagione, per smarcarsi dal penultimo posto in classifica. Sono queste le premesse del match di San Siro tra i nerazzurri e la viola, con la squadra di Chivu che – complici anche i precedenti nettamente a favore con 7 vittorie negli ultimi 10 scontri – conduce il pronostico degli esperti di Sisal, a un rasoterra 1,36, la vittoria degli uomini di Pioli è un’impresa a 8,50 mentre il pareggio vale 5,00. L’Inter ha il migliore attacco del campionato, con 19 gol segnati, ed è la squadra che tira più in porta. I problemi per i nerazzurri arrivano dalla difesa, che è la più battuta delle prime otto della classifica, con 11 gol subiti: il gol dei toscani è così un’opzione a 1,78 e il match si preannuncia ricco di reti, con l’Over 2,50 a 1,70. Lautaro Martinez sempre in pole per un gol, a 2,00, ma occhio anche a Çalhanoglu, la Fiorentina è infatti la squadra a cui ha segnato più gol, ben 5: la sua rete vale 3,75. Nella viola, il primo candidato a segnare è Kean a 4,50, seguito da Piccoli, a 5,00 e Gudmundsson, a 6,00.

All’indomani dall’esonero di Tudor, la Juventus affidata momentaneamente a Brambila ospita l’Udinese. I bianconeri non vincono da otto gare, il match con i friulani mostrerà se lo scossone dato dalla dirigenza darà i primi frutti: per gli esperti di Sisal sarà così, visto che la vittoria juventina prevale nettamente a 1,45, contro l’8,00 del successo dei padroni di casa e il 4,25 del pareggio. La priorità per Brambilla sarà provare a blindare la difesa, che nelle ultime settimane ha concesso troppo: ci si aspetta dunque una gara bloccata, con il No Gol a 1,70 e l’Under 2,50 a 1,80. I problemi della Vecchia Signora non mancano nemmeno in attacco, a secco da quasi 400 minuti in tutte le competizioni: a interrompere il digiuno di reti, si candidano Vlahovic, David e Openda, tutti a quota 2,00.

La Roma punta a difendere il primo posto in classifica nel match casalingo con il Parma, obiettivo nettamente alla portata dei giallorossi che partono ampiamente favoriti, a 1,50, il successo dei ducali all’Olimpico vale 7,50, il pareggio si gioca a 4,00. Prosegue anche la corsa verso l’alta classifica del Como, favorito a 1.62 con il Verona a 6,50 mentre la Lazio, che va a Pisa, potrebbe allungare a quattro la striscia di risultati utili, magari con la seconda vittoria di fila. I biancocelesti sono favoriti a 2,10, il successo dei toscani è a 3,75 con il pareggio a 3,25.

