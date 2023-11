Serie A: Inter favorita nel Derby d’Italia ma la Juventus ci crede

La Serie A riparte con un programma incredibile: nel prossimo weekend, infatti, si sfidano le prime sei squadre in classifica. Gli occhi di tutti saranno sullo Stadium dove Juventus e Inter daranno vita al Derby d’Italia numero 181 per la sola Serie A. Una classicissima che mette di fronte la prima e la seconda della classe dove i nerazzurri, per gli esperti Sisal, partono favoriti: vittoria Inter a 2,25, successo della Juventus a 3,25 con il pareggio offerto alla stessa quota. L’Under, a 1,72, si fa preferire all’Over, dato a 2,00: questo sia per il corto muso allegriano sia perché in 8 delle ultime 10 sfide in campionato si sono avuti al massimo due gol complessivi. Normale pensare quindi a un risultato esatto di misura: l’1-0 bianconero si gioca a 9,75 mentre quello dei ragazzi di Inzaghi a 7,75. La posta in palio, ma anche la rivalità ultracentenaria, fanno sì che nessuno, in campo e in panchina, si tiri mai indietro: ecco perché un’espulsione a 3,60 potrebbe far la sua comparsa nel corso del match. Occhio poi a un gol dalla panchina, offerto a 2,50, che potrebbe cambiare le sorti della gara. Lautaro Martínez vuole invertire il trend negativo con la Juventus alla quale ha segnato solo 3 gol in 16 sfide complessive. Il Toro vuol fare la differenza anche allo Stadium tanto che una sua rete è data a 2,75. Al suo fianco, come sempre, ci sarà Marcus Thuram e il francese sogna una notte da protagonista, magari con gol o assist, ipotesi offerta a 2,05. I padroni di casa si affidano a Dusan Vlahovic sperando che il serbo cancelli, nella sfida più importante, un periodo tutt’altro che felice: il numero 9 che sblocca la sfida come primo marcatore è in quota a 7,50. Scatenato in Nazionale, Federico Chiesa vuol ripetersi con la maglia bianconera tanto che una sua marcatura pagherebbe 4 volte la posta.

Il Napoli, dopo l’addio a Garcia, ritrova in panchina un vecchio amico come Walter Mazzarri, pronto a dare una sferzata alla stagione. I campioni d’Italia volano a Bergamo in un match complicato ed equilibrato: gli esperti Sisal vedono leggermente favoriti gli ospiti a 2,65, con l’Atalanta in quota a 2,75 mentre si sale a 3,20 per il pareggio, uscito solo una volta nei 16 incontri più recenti. Ci si attende una gara divertente tanto che la Combo Goal + Over 3,5 si gioca a 2,90. Non è da escludere neanche un Ribaltone offerto a 7,00. In attacco si preannuncia una sfida tra compagni di Nazionale: Gianluca Scamacca, a 3,00, per l’Atalanta e Jack Raspadori, in quota a 3,75, per il Napoli sono candidati a entrare nel tabellino dei marcatori.

