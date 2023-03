Serie A: Inter e Lazio vedono la qualificazione alla Champions

La Serie A si ferma per lasciare spazio all’Italia che sarà impegnata, in settimana, nelle qualificazioni europee con Inghilterra e Malta. La lotta per la zona Champions però si fa sempre più serrata con cinque squadre in lotta per tre posti. Gli esperti Sisal ritengono Inter e Lazio avanti a Milan, Roma e Atalanta per centrare la qualificazione alla più importante delle competizioni europee. I nerazzurri di Inzaghi, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro gare in campionato che li hanno fatti scendere al terzo posto, sono ancora avanti a tutti vista la quota di 1,33. Vola invece la Lazio, offerta a 1,40 per arrivare tra le prime quattro: i ragazzi di Maurizio Sarri sono adesso secondi in classifica grazie ai 13 punti conquistati, sui 15 disponibili, nelle ultime cinque uscite in Serie A.

Appare invece in salita la strada sia del Milan che, soprattutto, della Roma. I Campioni d’Italia in carica, al momento sono crollati al quarto posto avendo collezionati appena un punto nelle tre sfide più recenti: vedere i rossoneri ancora in Champions si gioca a 1,50. Ancora più critica appare la situazione dei giallorossi, sconfitti ieri nel derby con la Lazio e, complessivamente, al terzo stop in quattro gare. La Roma non partecipa alla più importante competizione europea dalla stagione 2018-19 e arrivare tra le prime quattro è impresa in quota a 1,80. È chiamata invece al miracolo l’Atalanta oggi settima della classe: la Dea in Champions pagherebbe 3 volte la posta.

PressGiochi