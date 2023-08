Serie A, Inter davanti a tutti per il titolo. Juve, Milan e Napoli inseguono Lautaro sfida Osimhen, per il trono dei bomber

La lunga pausa estiva è finalmente terminata e, da sabato 19 agosto, sarà nuovamente Serie A. Con un mercato ancora aperto, le contrattazioni estive termineranno il 02 settembre, appare complesso fare una griglia di partenza per la lotta scudetto ma l’Inter di Simone Inzaghi appare la più seria candidata al titolo. I nerazzurri, secondo gli esperti Sisal, partono davanti a tutti e potrebbero centrare il tricolore numero 20, cucendosi così addosso la seconda stella, a 2,75. Per Inzaghi si tratterebbe del primo scudetto in carriera da allenatore dopo aver fatto incetta di coppe nazionali. Ma l’Inter dovrà guardarsi da tre temibili avversarie, tutte pronte a mettere le mani sul primato in Serie A. I Campioni d’Italia del Napoli, la Juventus e il Milan partono tutti alla pari alle spalle di Lautaro e compagni visto che sono appaiate in quota a 3,50. Gli Azzurri, passati dalla guida di Spalletti a Garcia, avranno il difficile compito di confermarsi; i ragazzi di Allegri, senza le coppe europee, concentreranno le loro forze verso il tricolore mentre i rossoneri, dopo un’estate costellata da tanti addii e nuovi arrivi, vuole riprendersi il titolo a distanza di due anni. Staccate le due formazioni capitoline, Lazio e Roma, entrambe offerte a 9,00.

Se l’Inter parte in pole per lo scudetto, sembra essere una corsa a due, invece, la lotta per il trono di capocannoniere. Lautaro Martinez e Victor Osimhen, detentore del trofeo, sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza: gli esperti Sisal li vedono favoriti a 3,50. Ovviamente dai loro gol passeranno anche le fortune di Inter e Napoli. Il terzo incomodo appare Dusan Vlahovic che, dopo le tante voci di mercato, sembra destinato a guidare l’attacco della Juventus anche nella stagione che si apre nel weekend. Il bomber serbo è offerto a 6,00 per centrare un’impresa riuscita, in casa bianconera, solo a tre giocatori negli Anni Duemila: David Trezeguet, Alex Del Piero e Cristiano Ronaldo. Reduce da un’annata piena di infortuni, parte dietro Ciro Immobile, in quota a 7,50, mentre sognano il colpaccio due attaccanti della Nazionale: il titolo di capocannoniere a uno tra Gianluca Scamacca e Mateo Retegui pagherebbe 16 volte la posta.

PressGiochi