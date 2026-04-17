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Serie A – Il Napoli prosegue la sua imbattibilità al Maradona anche con la Lazio: azzurri a 1,50 su Sisal.it

Roma – Atalanta crocevia per l’Europa con i giallorossi avanti a 2,45

17 Aprile 2026

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Napoli – Lazio è uno dei big match della 33esima di Serie A. Gli azzurri, dopo cinque vittorie consecutive, hanno fatto un mezzo passo falso a Parma nella scorsa giornata, un pareggio che ha infranto i sogni della squadra di Conte di difendere il titolo. Al Maradona arriva la Lazio che ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Napoli, ma che nell’ultimo turno ha subito una sconfitta per 1-0 in casa della Fiorentina e che ha ormai come unico obiettivo stagionale la Coppa Italia. La squadra di Conte è l’unica a non aver ancora perso tra le mura amiche in questa stagione, con 11 vittorie e 4 pareggi, e per gli esperti Sisal allungherà la sua striscia senza sconfitte: il successo azzurro è infatti a 1,50, la vittoria dei biancocelesti sale a 7,50, a 4,00 il pareggio. Non ci si aspetta una gara divertente, ma con pochi gol come si vede dall’Under 2,50 a 1,65 contro il 2,10 dell’Over, e con l’1 a 0 come finale più probabile, a 5,50. Diverse assenze tra i partenopei, tra cui spicca quella di Lukaku, ma Scott McTominay, con tre gol nelle ultime cinque partite, si sta rivelando una grande risorsa: la rete dello scozzese è a 2,75, con Hojlund a 2,50 e De Bruyne a supporto, il cui assist vale 2,75. Sarri schiera Zaccagni, a 7,50, con Isaksen e Dia, entrambi a 6,00, ma occhio a Taylor, autore di una doppietta con il Bologna: la rete dell’olandese è a 9,00.

L’altro big match di giornata va in scena all’Olimpico tra Roma e Atalanta, con Gasperini che affronta il suo passato. La sfida è un crocevia fondamentale per l’Europa: i giallorossi sono sempre in corsa per la Champions, anche se ora sono sesti e devono inseguire Juventus e Como, guardandosi le spalle proprio dalla Dea, in crescita nonostante la sconfitta con i bianconeri. La Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A contro l’Atalanta, incluse le quattro più recenti, ma questa potrebbe essere la gara della svolta: gli esperti Sisal favoriscono i giallorossi, a 2,45, il blitz nerazzurro è a 3,00 mentre il segno X si gioca a 3,25. Grande protagonista della stagione romanista è Malen, dieci gol da quando è arrivato a gennaio e tripletta al Pisa nello scorso turno: la sua marcatura è a 2,75. Nella Dea, Krstovic dovrebbe avere la meglio su Scamacca, con il gol a 3,00. Il Milan deve rimettersi in careggiata dopo i due ko consecutivi con Napoli e Udinese, i rossoneri vanno al Bentegodi dal Verona con un piede in B, e sono favoriti con il successo a 1,57 contro il 6,50 dei gialloblù, sempre sconfitti dagli ultimi dieci scontri diretti con il Milan, e il pareggio a 3,75. La Juventus, che non perde da 7 gare, non si ferma nemmeno a Bologna: la squadra di Spalletti deve difendere il quarto posto e il match dello Stadium sembra a senso unico con la vittoria bianconera a 1,47 contro quota 7,00 per il successo rossoblù e il pareggio a 4,50.

 

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