Serie A – Il Napoli consolida il primato: su Sisal.it azzurri avanti con l’Udinese, a 1,40. Rivincita dell’Inter con la Fiorentina a 1,45

Nella 24esima giornata di campionato, il Napoli ha la chance di consolidare il vantaggio sull’Inter, rafforzando il suo primato in solitaria. L’occasione arriva dal match casalingo contro l’Udinese, squadra in forma e reduce dalla vittoria dello scorso turno con il Venezia, ma che non dovrebbe affatto impensierire gli uomini di Conte. Dopo 7 vittorie consecutive, nel turno precedente i partenopei hanno strappato un pareggio alla Roma per 1-1 ma il ritorno ai tre punti sembra certo per gli esperti di Sisal che favoriscono gli azzurri a 1,40, si sale a 8,00 per il successo dei friulani, il pareggio è a 4,50. Il Napoli ha la miglior difesa del campionato, l’ipotesi che l’Udinese riesca a bucare la porta di Meret è a 1,90, a 2,05 l’idea che il portiere azzurro resti imbattuto. Lukaku è il miglior marcatore dei partenopei con 9 reti all’attivo, il belga si candida ad essere ancora protagonista con una rete a 2,00, tra i bianconeri spicca Lucca, il cui gol vale 5,00.

Dopo il clamoroso 3-0 del recupero di giovedì sera, Inter e Fiorentina si ritrovano di nuovo l’una contro l’altra a distanza di 4 giorni, stavolta a San Siro. Per gli uomini di Inzaghi l’imperativo è reagire e prendersi la rivincita dopo il pesante ko del Franchi, per non perdere altro terreno dal Napoli capolista. Il pronostico è dalla parte dei nerazzurri, la vittoria interista è infatti a 1,45, il bis della viola è dato a 6,50, con il segno X che si gioca a 4,50. Al 3 a 0 dell’andata dovrebbe seguire un’altra sfida ricca di gol, con l’Over 2,50 a 1,65 e il Gol a 1,80. Lautaro Martinez e Thuram, rimasti a secco al Franchi, vogliono rifarsi: entrambi sono offerti marcatori a 2,25. Nella Fiorentina, occhio soprattutto a Kean, autore di una doppietta nel precedente match: vederlo di nuovo sul tabellino marcatori è un’ipotesi a 4,00, per un’altra doppietta però, si sale a 26 volte la posta. L’Atalanta va a Verona per dimenticare la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia, la Dea è avanti nelle quote, con il successo a 1,52 contro il 6,50 dei gialloblù e il 4,25 del pareggio. La Lazio ospita il Monza ultimo in classifica, i biancocelesti voglio interrompere il digiuno all’Olimpico, dove i tre punti mancano dallo scorso novembre, e sono favoriti a 1,33, a 9,00 il blitz dei lombardi, il pareggio vale 5,00. Gara in discesa per il Milan a Empoli, i rossoneri sono vincenti a un rasoterra 1,33, a 6,00 la vittoria dei padroni di casa. Trasferta a Venezia per la Roma, che, dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan, va a caccia del secondo successo esterno consecutivo dopo quello di Udine, opzione a 1,67, difficile la vittoria dei lagunari, a 5,00, il pareggio è a 3,75.

