Serie A. Il Napoli a un punto dalla festa scudetto: vittoria con l’Udinese a 1,75 su Sisal.it. Tutte favorite le squadre in lotta Champions

Il Napoli è a un punto dal suo terzo scudetto. Dopo l’1 -1 con la Salernitana, che ha costretto a rimandare la festa tricolore, gli azzurri vanno a Udine con la consapevolezza che basterà un pareggio alla Dacia Arena per dare il via libera ai festeggiamenti, attesi da 33 anni. Per gli esperti di Sisal non ci saranno altri rinvii, la squadra di Spalletti è infatti avanti a 1,75, si sale a 4,75 per il dispetto dell’Udinese, il pareggio, secondo risultato utile per la matematica vittoria del campionato, è a 3,75. Contro la Salernitana, Osimhen non è riuscito a lasciare il segno che avrebbe chiuso i conti con ben sei giornate di anticipo, ma con l’Udinese potrebbe essere proprio lui l’uomo decisivo: la sua rete è a 2,00, la doppietta vale 6,25. Lo scudetto del Napoli passa anche per lo stadio Olimpico, dove la Lazio ospita il Sassuolo. I biancocelesti sono ancora secondi in classifica, nonostante le due sconfitte consecutive con Torino e Inter, ma non possono permettersi altri passi falsi per non dilapidare ulteriormente il vantaggio. La squadra di Sarri è favorita, a 1,65, il pareggio e la sconfitta che regalerebbero il trionfo al Napoli sono rispettivamente a 4,00 e 5,00.

La lotta Champions si fa sempre più accesa e, Napoli escluso, coinvolge 6 squadre in lizza per 3 posti. Tra queste c’è la Juventus, a un punto dalla seconda posizione, che, dopo 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 di campionato, deve tornare al successo nel match interno con il Lecce. Ipotesi molto probabile, a 1,57, il blitz dei pugliesi è a 6,75, il pareggio è a 3,75. L’Inter ha agganciato Milan e Roma al quarto posto ma è attesa da una prova delicata a Verona contro l’Hellas, che si è rilanciata nella lotta salvezza. I nerazzurri sono avanti nel pronostico, a 1,65, i gialloblù rincorrono a 5,50, con il segno X a 3,75. Lautaro Martinez, autore di 4 reti nelle ultime 4 partite, è il primo indiziato al gol, a 2,50, stessa quota per Lukaku, suo compagno di reparto. Strada in discesa per il Milan che ospita la Cremonese, i rossoneri conducono a 1,33, l’impresa dei grigiorossi a San Siro vale ben 10 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 5,00. La Roma va a Monza da favorita, a 2,20, ma deve fare attenzione ai lombardi che nelle ultime 3 giornate hanno dimostrato di non voler regalare punti a nessuno: il successo dei padroni di casa è a 3,60, a 3,10 il pareggio. Infine l’Atalanta, che apre la 33esima con lo Spezia ed è avanti a 1,40 contro quota 8,00 degli ospiti.

