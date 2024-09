Serie A. Il Napoli, a Cagliari, cerca la terza vittoria di fila

La pausa per le Nazionali è finita e la stagione calcistica riparte verso un tour de force di un mese dove campionati e Coppe internazionali intrecceranno il loro percorso. Il Napoli, reduce da due vittorie consecutive, vola a Cagliari per la quarta giornata di Serie A, carico di entusiasmo e di una tradizione favorevole. Gli azzurri, infatti, non perdono in Sardegna da 15 anni e complessivamente, nelle 26 sfide successive, solo una volta non hanno raccolto punti. Normale quindi che gli esperti Sisal ritengano il Napoli favorito a 1,75 contro il 4,25 del Cagliari con il pareggio offerto a 3,60. Ci si attende una gara avara di reti, l’Under si gioca a 1,85, tanto che il più classico dei 2-0 all’inglese è dato a 9,25 per i ragazzi di Conte mentre lo stesso risultato esatto pagherebbe 27 volte la posta per i padroni di casa. Pochi gol ma tante emozioni visto che in quattro delle ultime 5 sfide tra Cagliari e Napoli l’ultimo gol del match è stato segnato nel quarto d’ora

finale della sfida: un’ipotesi che, se dovesse ripresentarsi domenica, si gioca a 1,98.

Chissà se Antonio Conte non avrà un pensiero per Victor Osimhen domenica pomeriggio: il bomber nigeriano, ora al Galatasaray, ha infatti sempre lasciato il segno quando ha incrociato il Cagliari. Il tecnico azzurro si affida però a Romelu Lukaku, primo marcatore a 5,00. Attenzione poi a David Neres, gol o assist a 1,75. Davide Nicola ha piena fiducia sia in Roberto Piccoli, in gol a 4,00, che al grande ex Gianluca Gaetano, a segno a 5,00.

Una delle capoliste della Serie A, la Juventus, è ospite dell’Empoli in una gara da non sottovalutare. I toscani sono infatti reduci, prima della pausa, dal blitz all’Olimpico contro la Roma e sognano la seconda vittoria contro una big del campionato. Bianconeri che, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 1,72 rispetto al 5,00 di Gyasi e compagni con il pareggio in quota a 3,60. Di Gregorio cerca il quarto clean sheet consecutivo da quando difende la porta della Juventus, scenario dato a 2,05, mentre un gol dalla panchina si gioca a 2,25. Anche il diretto di gara potrebbe diventare protagonista tanto che un intervento del VAR è offerto a 3,25. Dusan Vlahovic, rimasto a secco contro la Roma, vuole tornare a sorridere: una rete nel primo tempo si gioca a 3,60. Cerca la prima gioia in maglia bianconera Nico Gonzalez, ipotesi data a 3,00, mentre l’Empoli spera nel terzo gol consecutivo di Emmanuel Gyasi, a 6,00.

