Serie A. Il Milan punta su Rebic per respingere la Juventus

Domenica sera si accendono le luci a San Siro per una sfida che potrebbe avere ripercussioni sia in chiave scudetto che in ottica Champions. Il Milan di Pioli, dopo lo scivolone interno con lo Spezia, cerca riscatto contro l’avversari di sempre, la Juventus. Una partita in perfetto equilibrio, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che la vittoria di una delle due è offerta a 2,70 mentre la divisione della posta è in quota a 3,20. La formazione di Allegri è diventata una sorta di incubo per i rossoneri nelle ultime 9 stagioni: 14 successi juventini, 3 rossoneri e un solo pareggio, nella gara di andata di quest’anno. Probabile che entrambe trovino la via della rete tanto che il Goal, a 1,65, è più probabile del No Goal, dato a 2,10. Visto il grande equilibrio non è da escludere un Ribaltone, che si gioca a 7,25, come accaduto due anni fa sempre a San Siro, ma anche un consulto dell’arbitro al VAR, in quota a 3,50, è ipotesi concreta. Allo Stadium, qualche mese fa, fu Alvaro Morata ad aprire le danze: il numero 9 bianconero, nuovamente nelle vesti di primo marcatore, è dato a 8,50. Sebbene non al meglio, Ante Rebic vuole essere della partita. L’attaccante croato ha colpito la Juventus in tre delle ultime quattro sfide: un’altra marcatura è offerta a 3,75.

Sabato sera, all’Olimpico, va in scena il secondo big match della Serie A con la Lazio che riceve un’Atalanta, reduce da una sola vittoria negli ultimi 4 turni in Serie A. I bergamaschi però, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, partono favoriti, a 2,20, nei confronti dei biancocelesti, in quota a 3,10, mentre per il pareggio si sale fino a 3,60. Le sfide più recenti hanno sempre regalato tanti gol ed emozioni: normale che la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,50, gode di buone chance. La Lazio non batte l’Atalanta in casa dal gennaio di 5 anni fa quando la sfida terminò 2-1: ripetersi domani sera è dato a 11,50 mentre lo stesso risultato esatto, ma in favore degli ospiti, si gioca a 9,50. Protagonista di quella sfida fu la coppia d’oro di Sarri, Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Proprio i due leader capitolini lanciano l’assalto alla Dea: la Supercoppia, Milinkovic assist per il gol di Immobile, è in quota a 7,50. Il capitano laziale, proprio all’Atalanta, segnò il suo primo gol in maglia biancoceleste. Senza Zapata, è Luis Muriel il terminale offensivo di Gasperini: il colombiano ha già realizzato quattro gol contro la Lazio e la quinta marcatura è data a 2,50.

