Serie A: Il Milan mette nel mirino la Lazio, rossoneri a 1,75

Archiviato il turno infrasettimanale di campionato, è già tempo di tornare in campo per la 7° giornata di Serie A e, su tutti, spicca il big match di San Siro tra Milan e Lazio. Con la vittoria sul Cagliari, e la contemporanea sconfitta dell’Inter, i rossoneri si sono ripresi la vetta della classifica dimostrando una reazione d’orgoglio dopo la pesante sconfitta nel Derby. La Lazio ha rialzato la testa con la vittoria sul Torino, ma i biancocelesti devono ancora recuperare punti dopo una partenza tutta in salita. Nelle sole sfide di San Siro, la formazione di Pioli è imbattuta da tre gare di fila contro i biancocelesti, che non vincono a Milano dal 2019: per gli esperti di Sisal, la storia si ripeterà anche stavolta, il Milan – finora imbattuto in casa – è favorito a 1,75, difficile il blitz laziale, a 4,75, con il pareggio a 3,60. Alla pari le opzioni Gol e No Goal, entrambe a 1,85, mentre l’Under 2,50 a 1,80 prevale leggermente sull’Over, a 1,90. Olivier Giroud è a quota 4 reti in campionato, ma è a secco da tre gare di fila: ottime le chance di interrompere il digiuno contro la difesa capitolina, la sua rete è infatti a 2,50, la più probabile nel match. Nella Lazio si attende il gol di Immobile, a 3,50, ma occhio a Castellanos che potrebbe subentrare a gara in corso e vicinissimo al gol con il Torino: la prima rete dell’argentino con la maglia biancoceleste è a 4,00.

È arrivata la prima sconfitta stagionale per l’Inter di Simone Inzaghi, chiamata al pronto riscatto nella sfida dell’Arechi contro la Salernitana, ancora a caccia della prima vittoria in stagione. Nessun problema per i nerazzurri, la sfida è infatti a senso unico con il successo ospite a 1,42, si sale a 7,00 per la vittoria dei padroni di casa, il pareggio è a 4,75. Scontato il gol nerazzurro nel match, a 1,05, mentre l’opzione di un clean sheet di Sommer è a 2,35. Altra gara tutta da seguire è quella tra Atalanta e Juventus, con i bianconeri appena un punto sopra in classifica. La sfida è incerta, la Dea conduce a 2,50, la squadra di Allegri insegue a 2,80, il pareggio si gioca a 3,40. Trasferta delicatissima per il Napoli, che va a Lecce, ancora imbattuto al Via del Mare e a pari punti proprio con i Campioni d’Italia. Gli azzurri comandano il pronostico, a 1,75, si sale a 4,75 per il successo salentino, a 3,60 il pareggio. Vietato sbagliare per la Roma, con 5 punti in 6 gare la squadra di Mourinho non può permettersi altri passi falsi. All’Olimpico arriva il Frosinone, reduce dal pareggio con la Fiorentina, ma che sembra avere poche chance di uscire imbattuto dalla gara: Roma avanti a 1,42 contro l’8,00 dei ciociari.

