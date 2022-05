Serie A. Il Milan, favorito con l’Atalanta, si affida a Theo e Leao

Mancano 180 minuti alla conclusione di una Serie A bellissima e incertissima con Milan e Inter pronte a giocarsi il tutto per tutto per conquistare lo scudetto. I rossoneri ospitano l’Atalanta, ancora in lotta per un posto in Europa, mentre l’Inter vola a Cagliari in un testa coda tutt’altro che scontato. Il Milan, per gli esperti Sisal, parte favorito a 1,80 rispetto al 4,00 della Dea con il pareggio offerto alla stessa quota. I rossoneri vogliono sfatare un tabù visto che non battono l’Atalanta a San Siro da ben 8 anni quando si imposero per 3-0: un medesimo punteggio, domenica pomeriggio, si gioca a 19 mentre lo stesso risultato esatto per i bergamaschi pagherebbe 66 volte la posta. Negli ultimi 4 incroci in campionato tra le due squadre sono stati fischiati altrettanti rigori: ecco perché un tiro dal dischetto, a 2,75, è nelle corde della sfida. Così come potrebbe scapparci un Ribaltone, in quota a 5,50. La fascia sinistra del Milan è una della più pericolose della Serie A: così la Supercoppia Theo Hernandez, assist, per gol di Leao si gioca

a 9,00. Gasperini si affida invece a Luis Muriel, 9 gol e 9 assist in campionato: la decima rete è data a 3,50.

Domenica sera l’Inter fa visita a Cagliari per una sfida delicatissima visto che scudetto e salvezza passano dalla Unipol Domus. I nerazzurri hanno vinto otto degli ultimi dieci confronti con i sardi a fronte di un pareggio e una sconfitta. Così gli esperti Sisal vedono il successo interista a 1,38 contro il 6,00 dei padroni di casa mentre si scende leggermente a 5,75 per il pareggio. L’Over, a 1,40, si fa preferire all’Under, in quota a 2,75. Inzaghi e Agostini sanno di poter contare su esperti tiratori tanto che un gol da fuori area a 4,00 non è da escludere. Nella recente finale di Coppa Italia il VAR ha avuto un ruolo determinante: un’altra chiamata si gioca a 3,25. Lautaro Martinez è l’arma in più dell’Inter e di Inzaghi come dimostrano i 19 gol in campionato. Inoltre il Toro, al Cagliari, ha già segnato una doppietta all’andata e ipetersi è offerto a 5,50. Da un numero 10 a un altro visto che Joao Pedro, capitano e leader rossoblù, è l’uomo in più a cui si affida Agostini per provare ad agganciare la salvezza: la quattordicesima rete stagionale dell’attaccante italo-brasiliano è in quota a 4,00.

PressGiochi