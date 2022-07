Serie A. Il futuro di Zaniolo si tinge di bianconero. Juve in pole ma il Milan ci crede: Nicolò vicino a Ibra a 9,00

Il nome di Nicolò Zaniolo è uno dei più caldi in questa primissima parte del calciomercato. Il gioiello della Roma fa gola a tantissimi top club italiani ed europei ma la i giallorossi, prima di privarsi eventualmente del proprio talento, attendono un’offerta all’altezza. La pretendente più accreditata è la Juventus, da sempre estimatrice del talento della nazionale: gli esperti Sisal vedono proprio la formazione di Allegri come grande favorita per accaparrarsi Zaniolo tanto che il suo passaggio in bianconero, all’interno di questa finestra di mercato, è dato a 1,30.

Dietro ai bianconeri si piazza, ovviamente, la Roma che ha un contratto con Zaniolo fino al 2024 e che sarebbe ben felice di tenere il giocatore che le ha regalato la Conference League magari prolungando l’accordo ma a mercato chiuso. L’ipotesi che il numero 22 sia ancora protagonista all’Olimpico con la maglia capitolina si gioca a 2,75.

C’è poi chi sogna di essere il terzo incomodo perché alla caccia di un trequartista che possa giocare a destra per essere letale con il suo mancino. Il Milan campione d’Italia non nasconde il suo apprezzamento per Zaniolo e ne vorrebbe fare un punto fermo anche in vista della prossima Champions League. Maldini e Massara sanno che non sarà un’operazione semplice ma vogliono continuare a far sognare i tifosi rossoneri: Nicolò al fianco di Leao e Ibra pagherebbe 9 volte la posta. Decisamente più difficili, al momento, appaiono le piste estere. Il PSG e il Tottenham di Antonio Conte si sono dimostrate le due formazioni più attente alla situazione di Zaniolo tanto che il suo trasferimento al Parco dei Principi o al Tottenham Hotspur Stadium è offerto a 20.