Serie A, il Franchi si illumina per Fiorentina-Inter: Lautaro Martinez primo marcatore è quotato a 4,75 su Starcasinò Bet

Over 4,5 in Cagliari-Torino paga 9,00, mentre “Rete Inviolata Ospite” in Lazio-Napoli è data a 3,20

Archiviata la Supercoppa Italiana, già stasera le squadre di Serie A tornano in campo per la ventiduesima giornata di campionato. L’attesa è tutta per i due big match in programma per domenica sera: alle 18:00 si sfidano all’Olimpico Lazio e Napoli, mentre alle 20:45 la Fiorentina ospita la capolista Inter all’Artemio Franchi. Occhio anche all’interessante scontro tra il Milan e il Bologna. Lo spettacolo non mancherà su tutti i campi di Serie A e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati con le quote dedicate.

La sfida di venerdì 26

Cagliari-Torino: nonostante abbiano una delle peggiori difese del torneo, i sardi sono imbattuti in casa da ben sei gare consecutive. Riusciranno ad allungare questa striscia positiva? La combo “1+Gol” è data a 7,75.

Le sfide di sabato 27

Atalanta-Udinese: la sfida di andata si è chiusa con un 1-1 agguantato all’ultimo respiro dalla Dea. Lo stesso risultato nella partita di domani è bancato a 4,45 su StarCasinò Bet.

Juventus-Empoli: queste due squadre non pareggiano in Serie A dallo 0-0 del 19 marzo 2008. L’X è dato a 5,30.

Milan-Bologna: i rossoneri non subiscono gol in casa dagli emiliani da ben tre gare consecutive. “Rete Inviolata Casa” è bancato a 2,13 su StarCasinò Bet.

Le sfide di domenica 28

Genoa-Lecce: i liguri risultano imbattuti contro i salentini in Serie A grazie a cinque successi e due pareggi nei sette precedenti. L’1 è quotato a 2,07.

Verona-Frosinone: nelle ultime tre sfide tra queste due squadre, i ciociari hanno sempre trovato la vittoria e i veneti sono sempre andati a segno. Si proseguirà su questo trend? La combo “3+Gol” è data a 5,40 su StarCasinò Bet.

Monza-Sassuolo: i neroverdi non sono mai riusciti a trovare la vittoria contro i brianzoli in Serie A. Arriverà il primo successo in questa giornata? Il 2 è fissato a 3,05.

Lazio-Napoli: l’ultimo pareggio tra questi due club risale all’1-1 del 5 novembre 2016. L’X è bancato a 3,20 su StarCasinò Bet.

Fiorentina-Inter: i viola hanno trovato la rete in tre delle ultime quattro gare in tutte le competizioni. I nerazzurri di Simone Inzaghi terranno la loro porta inviolata? “Rete Inviolata Ospite” è fissato a 2,55.

La sfida di lunedì 29

Salernitana-Roma: la sfida di andata si è chiusa con un 2-2 firmato dalle doppiette di Belotti e Candreva. Si ripeterà lo spettacolo anche all’Arechi? La combo “X+Gol” è fissata a 5,10 su StarCasinò Bet.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi