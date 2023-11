Serie A, gli esperti di Fantacalcio consigliano Giacomo Raspadori: su StarCasinò Bet lui primo marcatore nel derby contro la Salernitana è quotato 6,80

Over 4,5 in Atalanta-Inter paga 5,20 mentre Rete Inviolata Ospite in Fiorentina-Juventus è data a 3,00.

Definito il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia, questa sera torna in campo la Serie A per l’undicesima giornata di campionato. Sono in programma diverse partite interessanti lungo tutto lo stivale: dal derby lombardo tra le nerazzurre Atalanta e Inter, a quello campano tra Salernitana e Napoli, passando per la storica sfida tra Fiorentina e Juventus. Oltre agli allenatori del massimo campionato, anche i fantallenatori italiani sono chiamati a scelte delicate in questo turno che precede le coppe europee. Quali sono i giocatori su cui puntare? Chi sarà la grande sorpresa? Lo spettacolo del grande calcio italiano non si farà attendere, come confermano le quote di StarCasinò Bet.

Per il ruolo del portiere gli esperti di Fantacalcio consigliano l’estremo difensore partenopeo Alex Meret: con sole sei reti segnate, i salernitani sono una delle squadre che ha segnato meno gol in questo inizio di campionato. “Rete Inviolata Ospite” in Salernitana-Napoli è quotata 2,27 su StarCasinò Bet.

Per i difensori si resta alla partita dello stadio Arechi: Rrahmani e Di Lorenzo in particolare sono due pedine da schierare titolari al Fantacalcio senza dubbi. “Almeno 3 Contrasti” del centrale difensivo sono quotati 6,00, mentre “1 assist” del capitano azzurro è dato a 3,60 su StarCasinò Bet.

Per il reparto dei centrocampisti gli analisti di Fantacalcio indicano l’esterno giallorosso Stephan El Shaarawy: dopo il gol-vittoria contro il Monza, il faraone potrebbe essere protagonista anche in Roma-Lecce. Il suo gol nella sfida dell’Olimpico è bancato 3,35.

Tra gli attaccanti, occhi puntati sul gol dell’ex di Federico Chiesa: tornato dall’infortunio, il fantasista bianconero è pronto a prendersi sulle spalle la Vecchia Signora nella sfida contro la Fiorentina. Lui “Primo Marcatore” è fissato a 9,25 su StarCasinò Bet.

