Serie A. Dopo il ko con il Sassuolo, la Juventus cerca il riscatto

La Juventus ha l’opportunità di reagire immediatamente alla brutta sconfitta rimediata con il Sassuolo. La formazione di Allegri ospita il Lecce – ancora imbattuto in campionato e inaspettatamente terzo in classifica alle spalle di Inter e Milan – nell’anticipo del turno infrasettimanale della 6° giornata. Per i bianconeri arriva una bella gatta da pelare visto che i salentini sono la grande sorpresa di questo inizio di campionato, protagonisti del miglior avvio della loro storia con 3 vittorie e 2 pareggi, e possono affrontare la sfida dello Stadium guardando gli avversari dall’alto, con un punto in più in classifica. Gli esperti di Sisal però, favoriscono nettamente gli uomini di Allegri che hanno ottime chance di tornare subito alla vittoria: il successo juventino è infatti a 1,52, l’ultima vittoria dei giallorossi in casa della Juve risale al 2004 quando i salentini si imposero per 3-4, ecco allora che il segno 2 vale 7 volte la posta, il pareggio è proposto a 4,00.

Entrambe le squadre hanno sempre segnato nelle prime 5 giornate della stagione e il Gol si è verificato sia in 3 delle ultime 5 gare dei bianconeri, sia in 3 delle ultime 5 dei giallorossi: l’opzione Gol si gioca a 2,00 mentre l’Over 2,50 la fa da padrone, a 1,90. Probabile che Allegri opti per un turnover, in attacco Chiesa potrebbe osservare un turno di riposo con Milik che scalpita e che si candida al gol, a 2,75, accanto a Vlahovic, primo favorito a finire sul tabellino marcatori, a 2,25. D’Aversa si affida invece al suo capocannoniere di questo inizio stagione, Nikola Krstovic, 3 gol in 5 partite, la cui rete è a 4,50. Occhio anche a Piccolo, in gol a 5,00. La squadra che andrà in vantaggio per prima probabilmente sarà quella che si porterà a casa i 3 punti: l’ipotesi Ribaltone è infatti poco probabile, a 8,50.

