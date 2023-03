Serie A, domenica sera l’Olimpico si illumina per Roma-Juventus

Su StarCasinò Bet Tammy Abraham primo marcatore è quotato a 7,50 Rete Inviolata Ospiti in Napoli-Lazio è data a 4,70 mentre l’Over 4,5 in Fiorentina-Milan paga 7,25

Questa sera tornano in campo le squadre di Serie A per la venticinquesima giornata di campionato. La gara d’apertura del turno è affidata a Napoli-Lazio, con i partenopei in fuga solitaria verso lo scudetto e i capitolini alla ricerca di un piazzamento in zona Champions League. L’altro big match di giornata va in scena domenica sera e vede fronteggiarsi Roma e Juventus allo stadio Olimpico. Si prospetta un weekend di Serie A all’insegna delle emozioni e dello spettacolo, come confermano le quote di StarCasinò Bet!

Domenica sera alle 20:45 Roma e Juventus si daranno battaglia sul prato dello stadio Olimpico di Roma per una partita che vale importanti punti per la zona coppe europee della classifica. La Vecchia Signora è la squadra che ha battuto più volte i giallorossi nel massimo campionato italiano con ben 85 successi bianconeri contro i capitolini. Le ultime quattro partite giocate dagli uomini di Mourinho all’Olimpico si sono concluse con vittoria e clean sheet: l’ultima volta che hanno vinto più gare interne di fila con uno stesso allenatore risale al dicembre 2017 con Eusebio Di Francesco in panchina. La squadra di Allegri ha registrato un ottimo trend esterno: negli ultimi sette match giocati lontano da Torino ha collezionato ben sei vittorie, dopo che nei primi quattro aveva raccolto solo due pareggi e due sconfitte. Inoltre, fuori casa i bianconeri hanno accumulato ben sette partite con rete inviolata su undici giocate. Su StarCasinò Bet Rete Inviolata Ospite è data a 2,80, mentre la vittoria della Roma è quotata 2,70, il successo della Juventus è dato a 2,85 e il pareggio a 3,05.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 3 marzo:

1,67 NAPOLI, 3,90 pareggio, 5,40 LAZIO

Sabato 4 marzo:

2,17 AC MONZA, 3,30 pareggio, 3,65 EMPOLI FC

1,68 ATALANTA, 4,05 pareggio, 5,00 UDINESE

2,85 FIORENTINA, 3,25 pareggio, 2,60 MILAN

Domenica 5 marzo:

2,75 SPEZIA CALCIO, 3,10 pareggio, 2,75 HELLAS VERONA

2,30 SAMPDORIA, 3,25 pareggio, 3,25 US SALERNITANA

1,37 INTER, 4,90 pareggio, 8,50 LECCE

2,70 ROMA, 3,05 pareggio, 2,85 JUVENTUS

Lunedì 6 marzo:

1,85 SASSUOLO CALCIO, 3,65 pareggio, 4,25 CREMONESE

2,43 TORINO, 3,00 pareggio, 3,25 BOLOGNA FC

