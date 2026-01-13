Serie A di nuovo in campo per il recupero della 16esima giornata

Non c’è un attimo di pausa in Serie A, è il momento infatti di recuperare la 16esima giornata e la capolista Inter ospita a San Siro il Lecce. I nerazzurri, dopo il primo pareggio stagionale con il Napoli nella scorsa giornata, hanno mantenuto il primo posto in classifica con 3 punti di vantaggio, e ora puntano a riprendere la marcia scudetto con una vittoria. Pronostico a senso unico per gli esperti Sisal, la squadra di Chivu comanda a un rasoterra 1,13, i salentini nell’ultima trasferta sono riusciti nell’impresa di fermare la Juventus ma il loro successo al Meazza avrebbe il sapore dell’impresa, a 22 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 9,00.

La sfida vede contrapporsi il peggior attacco del campionato – quello del Lecce – con il miglior reparto offensivo del torneo- quello dell’Inter: prevale così il No Gol, a 1,42, con l’ipotesi clean sheet nerazzurro a 1,48, rafforzata dal fatto che i nerazzurri non subiscono gol dai salentini da 5 gare consecutive. Lautaro Martinez è sempre il primo indiziato al gol, a 1,80, mentre nel Lecce chance per Stulic, a 7,50.

Nel duello scudetto a distanza, il Napoli risponde ospitando il Parma e, anche in questo caso, la gara sembra scritta.

In casa, infatti, gli azzurri sono imbattuti dal dicembre 2024 con 14 vittorie e 5 pareggi e, per gli esperti di Sisal, anche stavolta sono nettamente avanti, a 1,30, i gialloblù sono imbattuti nelle ultime quattro trasferte ma si sale a 11 per il blitz dei ducali al Maradona, mentre il pareggio – che sarebbe il terzo consecutivo per i partenopei – è a 5,00. Nelle ultime 3 gare interne, la squadra di Conte ha segnato almeno 2 gol, l’ipotesi che gli azzurri segnino tra 1 e 3 reti è la più probabile, a 1,30, con l’Over 2,50 a 1,85.

Con tanti big assenti tra gli azzurri, la copertina se la sta prendendo Scott McTominay, a segno con una doppietta di lusso contro l’Inter e con un bottino di 5 reti totali fin qui: Conte spera in un’altra serata da leader dello scozzese, la sua rete è a 2,50, con un assist a 3,25. Anche Hojlund è tra i candidati a finire sul tabellino marcatori, a 2,40, mentre nel Parma Mateo Pellegrino cercherà di aumentare il suo bottino stagionale di sei reti e un assist: per lui la possibilità di un gol o un assist è a 5:00.

PressGiochi