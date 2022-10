Serie A: Derby della Mole, Juventus favorita ma il Torino può sognare

Un solo successo negli ultimi 32 anni in Serie A. Il Torino punta, domani pomeriggio, ad abbattere un tabù chiamato Juventus. Il derby della Mole, mai come in questa stagione,

Un solo successo negli ultimi 32 anni in Serie A. Il Torino punta, domani pomeriggio, ad abbattere un tabù chiamato Juventus. Il derby della Mole, mai come in questa stagione, può essere aperto a ogni risultato. Certo, nonostante il momento di crisi, due sole vittorie nelle ultime nove uscite ufficiali, i bianconeri partono favoriti: gli esperti Sisal vedono tre punti per la Juventus a 2,40 contro il 3,10 del Torino mentre il pareggio è offerto a 3,20. In palio ci sono punti pesantissimi per entrambe e nessuna vorrà rischiare più del necessario: ecco perché l’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, dato a 2,10. Il derby, come da tradizione, accende gli animi dei protagonisti, in campo e fuori: un’ammonizione per Juric o Allegri è in quota a 3,00. Attenzione anche al VAR che, complessivamente in stagione, è stato protagonista in 9 occasioni tra granata e bianconeri: la decima chiamata al video si gioca a 3,25. L’assenza di Angel Di Maria si farà sicuramente sentire in casa Juventus e così il peso dell’attacco sarà tutto su Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Il numero 9 bianconero sogna una gara con gol o assist, ipotesi in quota a 2,10, mentre il primo gol della punta polacca ai granata è offerto a 3,25. Il Torino si affida invece a chi ha già colpito la Juventus in tempi diversi: Antonio Sanabria e Aleksej Mirančuk. La rete del paraguaiano è dato a 4,00, quella del trequartista russo a 5,00.

Sarà invece l’Olimpico il teatro di Lazio-Udinese, big match con vista Champions League. Le formazioni di Sarri e Sottil, insieme al Napoli quelle che esprimono il miglior calcio del campionato: i padroni di casa, per gli esperti Sisal, partono favoriti al 2,15 contro il 3,25 dei friulani mentre si sale fino a 3,50 per il pareggio. Le premesse per una partita ricca di emozioni ci sono tutte: la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,80, è nelle corde della sfida. Partendo da queste basi sia una rete da fuori area, offerta a 3,50, che un Ribaltone, a 6,25 non sono da escludere. Ciro Immobile rimane la Stella Polare dell’attacco biancoceleste: il capitano della Lazio, 8 gol in Serie A all’Udinese, primo marcatore della sfida si gioca a 5,25. Gerard Deulofeu e Beto sono la Supercoppia che sta facendo sognare i bianconeri friulani: l’assist dello spagnolo per il gol della punta portoghese pagherebbe 12 volte la posta.

Il Napoli schiacciasassi di Spalletti ospita il Bologna: vittoria a quota rasoterra, 1,27, per gli azzurri mentre il blitz rossoblù è offerto a 11. Il Milan vola a Verona, spesso fatale per i destini rossoneri: Leao e compagni favoriti a 1,55 rispetto al 6,25 dei padroni di casa. Dopo il pareggio al Camp Nou, l’Inter riparte dalla Salernitana: trionfo nerazzurro a 1,27, vittoria granata a 10,50. Punti pesantissimi in chiave salvezza tra Empoli, a 2,50, e Monza, in quota a 2,90, così come tra Spezia, avanti a 2,50, e Cremonese, data a 3,00. Infine la sfida tra Atalanta e Sassuolo vede la Dea, che si gioca a 1,65, più vicina al successo rispetto agli emiliani, vincenti a 4,75.

PressGiochi