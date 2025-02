Serie A. Como – Juventus, bianconeri favoriti a 2,05 su Sisal.it. Ancora in gol il nuovo acquisto Kolo Muani, marcatore a 2,50

Como – Juventus è la sfida che apre la 24esima giornata di Serie A. I lariani cercano punti salvezza ma l’impresa contro i bianconeri – che sono tornati al successo nello scorso turno con l’Empoli dopo un digiuno di tre gare e i ko in serie con Napoli e Benfica – è in salita. Per gli esperti di Sisal infatti, la squadra di Thiago Motta è favorita, con la vittoria a 2,05, la squadra di Fabregas però non è un’avversaria facile da affrontare, specie in casa, dove ha vinto 3 volte nelle ultime 5: il successo dei padroni di casa è a 3,75, il pareggio a 3,25. La gara di andata si concluse in scioltezza per i bianconeri, vincenti con un netto 3-0, lo stesso risultato a favore della Juventus al Sinigaglia è dato a 20,00, più facile che il match termini sull’1-1, a 6,50, o sullo 0-1, a 7,00. La gara è da Gol, a 1,80, ma l’Under 2,50 a 1,72 prevale sull’Over, a 2,00.

Il Como ha un buon potenziale in avanti dove spiccano Cutrone e Nico Paz: la rete del primo è data a 4,00, a 4,50 il gol del secondo. Nella Juventus a essere decisivo potrebbe essere ancora una volta il nuovo arrivato Kolo Muani che ha messo a segno già 3 gol in 2 partite: un’altra rete del francese è molto probabile, a 2,50. Attenzione anche ai possibili subentrati, perché Como e Juve hanno giocatori che a gara in corso potrebbero rendersi protagonisti con un gol dalla panchina, proposto a 2,25. Tra tutti, occhi puntati su Dusan Vlahovic, tornato a segnare con l’Empoli dopo un lungo digiuno: la rete del serbo si gioca a 2,25.

