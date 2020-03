Serie A chiede aiuto al governo per far tornare gli sponsor legati al betting

La necessità fa tornare alle origini. Da qualche anno infatti in Serie A siano vietate le scommesse e tutto quello che riguarda il betting. Adesso però le cose potrebbero cambiare proprio in conseguenza alla crisi che sta vivendo il mondo del calcio a causa dell’emergenza coronavirus. Come riporta il Corriere dello Sport infatti oggi verranno inoltrate delle richieste al governo con sgravi fiscali applicati sin da subito e un nuovo gioco a pronostici i cui ricavati andrebbero interamente al mondo del calcio. ...

