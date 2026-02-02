Newsletter

02 Febbraio 2026

Serie A. Bologna – Milan: per entrambe vietato sbagliare. Su Sisal.it avanti i rossoneri, a 2,15

Bologna – Milan chiude il programma della 23esima giornata di Serie A: i rossoblù necessitano di una svolta dopo aver vinto solo una delle ultime dieci partite, perdendone sei, dato

02 Febbraio 2026

Bologna – Milan chiude il programma della 23esima giornata di Serie A: i rossoblù necessitano di una svolta dopo aver vinto solo una delle ultime dieci partite, perdendone sei, dato che si fa più allarmante se si contano le sconfitte al Dall’Ara, quattro nelle ultime cinque, con un successo che manca da inizio di dicembre. Dall’altra parte il Milan, unica squadra ancora imbattuta in trasferta in questa stagione, con 6 vittorie e 5 pareggi, è ancora in lotta per lo scudetto anche se ha rallentato la corsa pareggiando con la Roma nella scorsa giornata. Per gli esperti di Sisal, la squadra di Allegri è favorita, a 2,15, la vittoria degli uomini di Italiano si gioca a 3,50, il pareggio è a 3,25. La gara si preannuncia tesissima, visto che a entrambe le squadre serve una vittoria, ecco perché l’Under 2,50 a 1,75, prevale sull’Over, a 2,00, anche se ci sono ottime chance che tutte e due le squadre vadano a segno, con il Gol a 1,75. A rendersi più pericoloso sarà il Milan che, a 1,75, è favorito per tirare più in porta degli avversari, a 2,70. Molto probabile che chi andrà in vantaggio per primo, porterà poi i tre punti a casa con l’ipotesi Ribaltone che vale 7,75.

Italiano dovrebbe fare turn – over dopo aver giocato 5 partite in 14 giorni, ma davanti resta intoccabile Orsolini: le ultime due vittorie del Bologna tra campionato ed Europa League portano anche la sua firma, avendo segnato sia a Verona che contro il Maccabi, una sua rete ai rossoneri è a 3,75. Accanto a lui, torna titolare Castro, a 4,00 sul tabellino marcatori. Allegri deve fare i conti con tante indisponibilità in avanti, su tutte spicca quella di Pulisic, la cui presenza al Dall’Ara è in forte dubbio. Anche Leao è malconcio ma dovrebbe farcela, si dovrebbe optare dunque per la coppia con Nkunku, come nell’ultima contro la Roma. Il portoghese vuole rompere il digiuno che dura dall’8 gennaio con il gol al Genoa, la sua rete è a 3,00 come quella del francese. Occhio anche all’ultimo arrivato in casa Milan, Fullkrug, anche lui in gol a 3,00.

 

