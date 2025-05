Serie A – Bologna-Juventus, spareggio Champions al Dall’Ara

La Champions League passa da Bologna. Il Dall’Ara, domenica sera, sarà il teatro della sfida per il quarto posto tra i padroni di casa e la Juventus. Divise da un solo punto, con i bianconeri avanti, le due formazioni sono consapevoli dell’importanza di centrare i tre punti per respingere l’assalto delle dirette concorrenti. Il Bologna, inoltre, va a caccia di un successo storico: negli ultimi 26 anni, in tutte le competizioni, i rossoblù hanno battuto sola una volta la Juventus mentre davanti al pubblico non si impongono dal novembre 1998. Quel giorno Igor Tudor, oggi allenatore bianconero, era in campo con indosso la maglia numero 19 dei piemontesi. Gli esperti Sisal ritengono i padroni di casa favoriti a 2,45 rispetto al 3,10 di Vlahovic e compagni con il pareggio, uscito in 4 di 5 confronti più recenti, offerto alla stessa quota. Gara che si preannuncia molto tirata con l’Under, a 1,57, ampiamente preferito all’Over, a 2,25. Pochi gol, forse, ma emozioni e intensità assicurate: un rigore si gioca a 2,80, un intervento del VAR a 2,75 mentre un’ammonizione per uno tra Italiano e Tudor, che vivono la partita in maniera molto intensa, è in quota a 4,00. Il Bologna, per caratteristiche di gioco, dovrebbe fare la partita ed è favorita, a 1,85, anche per effettuare più tiri in porta della Juventus, ferma invece a 2,55. Tutti sognano di essere decisivi in partite del genere: in casa Bologna Riccardo Orsolini, assist a 5,00, prova a lanciare Thijs Dallinga, in gol a 3,50. Lato Juventus, Dusan Vlahovic, a 3,50, e Nico Gonzalez, a 4,00, vogliono regalare i tre punti a Tudor.

Spettatrici interessate di ciò che accadrà al Dall’Ara sono Roma e Fiorentina che si sfideranno un paio d’ore prima all’Olimpico. I giallorossi, a caccia del ventesimo risultato utile consecutivo, continuano a sognare l’approdo in Champions al pari dei toscani che scendono nella Capitale tra le due semifinali di Conference. Gli esperti Sisal vedono la Roma favorita a 1,67 rispetto al 5,50 della Fiorentina mentre si scende a 3,75 per il pareggio. La Combo No Goal + Under 2,5, in quota a 2,15, appare molto probabile tanto che un classico risultato esatto di 2-0 si gioca a 7,75 per i capitolini mentre quello a favore dei toscani pagherebbe 33 volte la posta. Non è escluso che la rete possa arrivare dalla panchina, ipotesi data a 2,50. Matias Soulé ormai si è preso la Roma: l’argentino protagonista con gol o assist è in quota a 2,00. La Fiorentina si affida a Moise Kean, tre reti contro i giallorossi compresa la doppietta dell’andata: l’azzurro ancora nel tabellino dei marcatori è offerto a 3,00.

Il Napoli, a 1,52, parte favoritissimo nei confronti del Lecce, successo a 7,00, mentre l’Inter, a 1,30, non dovrebbe avere problemi, a San Siro, contro il Verona, blitz che pagherebbe 13 volte la posta. L’Atalanta, tre punti a 1,22, va a Monza, vincente a 13, mentre la Lazio, a 1,85, è ampiamente favorita al Castellani contro l’Empoli, dato a 4,50.

PressGiochi