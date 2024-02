Serie A: Bologna – Fiorentina: un derby dell’appennino dal sapore d’Europa

Rimandata per impegni dei gigliati in Arabia Saudia in occasione della Supercoppa Italiana, Bologna – Fiorentina si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna la sera di San Valentino e varrà come giornata di recupero della 21esima di Serie A.

I rossoblù arrivano da una vittoria in casa contro il Lecce per 4 a 0, così come i viola che si sono aggiudicati il match nell’ultimo turno contro il Frosinone con un’ampia goleada, che ha visto la squadra di Italiano rifilare ben 5 goal ai ciociari. Si tratta di uno scontro diretto per l’Europa, in quanto le due squadre sono stabilmente tra la sesta e l’ottava posizione in classifica a soli 2 punti di distanza, ma anche estremamente vicine al quarto posto, lontano appena 3 per i felsinei e 5 punti per i toscani .

Per questo match, i bookmaker di StarCasinò Bet propongono la vittoria del Bologna con il segno 1 a 2.32, mentre quotano la X e il 2 a 3.10 e a 3.15. Nonostante questi valori siano a favore della squadra di Thiago Motta, per le quote di Goal, No Goal, Under 2,5 e Over 2,5 regna una grande incertezza che rende difficile prevedere quante reti verranno siglate. I bookies infatti assegnano valori molto vicini tra loro per Goal e No Goal, rispettivamente a 1.88 e 1.82; l’Under 2,5 e l’Over 2,5 sono quotati a 1.64 e a 2.17.

Sebbene il segno 1 sia quotato positivamente per quel che riguarda i risultati esatti, i bookies di StarCasinò Bet hanno bancato il pareggio per 1-1 come esito più probabile a 4.95, seguito da un 1-0 a 5.90. Interessante anche il 2-0 a 8.75.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi