Newsletter

07 Ottobre 2025 - 20:04

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Serie A. Baroni, Gilardino e Pioli, futuro in panchina a rischio

Sarri, a 3,25 su Sisal.it, vuole evitare il secondo addio alla Lazio

07 Ottobre 2025

Share the post "Serie A. Baroni, Gilardino e Pioli, futuro in panchina a rischio"

Stampa pagina

Sei giornate di Serie A e nessun cambio di panchina. Il campionato conferma una inversione di tendenza da parte dei club a dare fiducia, almeno all’inizio, al tecnico scelto durante l’estate. Tutto ciò, però, potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane perché l’inizio zoppicante di alcune formazioni lascia spazio a critiche e al pensiero di cambiamenti in corsa. Il più a rischio, vista la posizione in classifica, è Alberto Gilardino, tecnico del Pisa ultimo della classe con appena due punti. Gli esperti Sisal vedono un addio dell’ex tecnico del Genoa, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, a 1,80 prima di Natale.

Non meno semplice appare la situazione di Marco Baroni, guida del Torino.
L’allenatore toscano nonostante il blitz all’Olimpico, alla terza giornata, contro l’attuale capolista Roma, non riesce a trovare il bandolo della matassa, tanto che i granata hanno appena due punti in più del terzultimo posto. Un cambio di guida tecnica in casa Toro si gioca a 2,00. Stessa quota per Stefano Pioli il cui ritorno alla Fiorentina, per il momento, è stato tutt’altro che memorabile. Appena tre pareggi per la Viola in sei giornate e un calendario, dopo la sosta, che recita Milan, Bologna e Inter una di seguito all’altra.
La situazione, per la formazione toscana, appare molto critica e il rischio che Pioli non mangi il panettone, come si suol dire in queste occasioni, è molto alto.
A proposito di ritorni che stanno avendo qualche difficoltà, Maurizio Sarri e il suo matrimonio bis con la Lazio è partito con qualche stop di troppo. Il Comandante è sicuro di poter portare Zaccagni e compagni nelle parti nobili della classifica ma, come sempre, il tempo non è amico ed eventuali passi falsi potrebbero rivelarsi
decisivi. Un secondo addio alla Lazio da parte di Sarri è offerto a 3,25.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Serie A. Baroni, Gilardino e Pioli, futuro in panchina a rischio

Cavaria con Premezzo (VA): chiusa una sala giochi per 20 giorni per gravi turbative dell’ordine pubblico

Recap di ‘Huddle Up’: alla scoperta del playbook da $50 miliardi di FanDuel

Malta, MGA introduce uno strumento di autovalutazione per aiutare le persone a monitorare le proprie abitudini di gioco

Preganziol (TV): sospesa licenza di una sala giochi per 5 giorni

FIFA, sotto esame in Svizzera i token “Right-to-Buy” per i Mondiali 2026: la Gespa valuta possibili profili di gioco d’azzardo

Calcio: Assoutenti denuncia violazione palese del Decreto Dignità durante la partita Juventus–Milan e chiede l’intervento immediato dell’Agcom

UK, Gambling Commission: nuove regole per i limiti di deposito nel gioco online a tutela dei consumatori

10&Lotto: a Roma vincite per oltre 157mila euro

Lotto: in Veneto vincite complessive per 120mila euro

I players del gaming mondiale presentano le loro innovazioni al G2E Las Vegas 2025

Sentenza CdS Bingo. Giacobbe: “Ora ADM deve rideterminare i canoni sulla base del fatturato ma anche delle perdite subite dagli operatori”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy