Serie A. Bagarre Champions a 180 minuti dalla fine del campionato. La Roma si gioca la qualificazione nel Derby con la Lazio: giallorossi favoriti su Sisal.it a 1,50

Il campionato si avvia alla sua conclusione e, nella 37esima giornata di Serie A, tutti gli occhi sono puntati sulla corsa Champions, con 5 squadre che hanno disposizione gli ultimi 180 minuti della stagione per accaparrarsi i tre posti rimasti. Tra queste c’è la Roma che, reduce da tre vittorie consecutive e dopo aver recuperato ben 8 punti sul Milan, ha raggiunto i rossoneri al quarto posto e mantiene vivo il sogno Champions. Ironia della sorte, in questo scenario arriva il Derby con la Lazio che, per i giallorossi, mai come quest’anno può valere la stagione: per gli esperti di Sisal, la squadra di Gasperini non sprecherà l’occasione, è infatti ampiamente favorita a 1,50 – forte anche dell’imbattibilità in casa che dura da 11 partite – il successo biancoceleste, che non è mai arrivato nelle ultime 4 stracittadine, è proposto a 6,50, a 4,25 il pareggio. La Roma ha subito soltanto un gol nelle ultime cinque sfide casalinghe contro la Lazio, tenendo la porta inviolata in quattro occasioni, incluse le due più recenti: il terzo clean sheet consecutivo giallorosso è dato a 2,45, con l’ipotesi di vedere invece entrambe segnare a 1,95. Tra gli uomini di Gasperini, il pericolo numero uno è Malen: con 13 reti in 16 partite è lui il primo candidato al gol, a 2,00. Tra i biancocelesti spicca Noslin, a 5,00.

In piena corsa anche la Juventus che, dopo essersi presa il terzo posto vuole tenerselo stretto. I bianconeri ospitano la Fiorentina, ormai matematicamente salva, e vogliono proseguire la scia di imbattibilità, arrivata a 10 partite consecutive dopo la vittoria con il Lecce. Nonostante il successo sulla Viola manchi da tre partite, la squadra di Spalletti è avanti a 1,30, sale a 9,00 il blitz allo Stadium dei toscani, il pareggio è a 5,75. Ultima chiamata per il Milan: i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime sei partite di campionato mettendo a rischio la qualificazione Champions e ora vanno in casa del Genoa, che solo nel girone di ritorno ha raccolto 25 punti. La squadra di Allegri è nettamente favorita, a 1,72 contro il 4,75 dei rossoblù e il 3,75 per il segno X. C’è poi il Como che, dopo aver conquistato la storica qualificazione alla prossima Europa League, è ancora in corsa per un posto in Champions. Nella gara interna contro il Parma, il pronostico è a senso unico con il successo dei lariani a 1,25 contro il 12,00 per la vittoria dei ducali al Senigaglia. Ancora viva anche la lotta per la retrocessone: trasferte insidiosa per il Lecce, a 2,75 con il Sassuolo a 2,60 e per la Cremonese sfavorita a 3,10 con l’Udinese, a 2,40.

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