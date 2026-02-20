Newsletter

20 Febbraio 2026 - 17:34

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Serie A – Atalanta- Napoli in bilico ma la Dea è avanti a 2,50 su Sisal.it. Inter e Milan a bassa quota con Lecce e Parma

Nella 26esima giornata, la sfida su cui sono puntati gli occhi è quella della New Balance Arena tra Atalanta e Napoli, un big match con vista Champions in cui non

20 Febbraio 2026

Share the post "Serie A – Atalanta- Napoli in bilico ma la Dea è avanti a 2,50 su Sisal.it. Inter e Milan a bassa quota con Lecce e Parma"

Stampa pagina

Nella 26esima giornata, la sfida su cui sono puntati gli occhi è quella della New Balance Arena tra Atalanta e Napoli, un big match con vista Champions in cui non è previsto annoiarsi. La squadra di Conte, a 11 punti di distanza dalla capolista Inter, sembra aver ormai abbandonato ogni velleità di scudetto e non può permettersi di perdere anche la qualificazione nell’Europa dei Grandi. La Dea, ancora imbattuta nel 2026 e reduce da 8 risultati utili consecutivi, è a ridosso della zona Champions e punta a rientrare nella corsa. Per gli esperti di Sisal la sfida è incerta, leggermente avanti i nerazzurri, che vengono da 4 successi consecutivi in casa, a 2,50, gli azzurri inseguono a 3,00, stessa quota per il pareggio, che si è verificato solo una volta negli ultimi 21 incroci. Palladino dovrà tener conto del ritorno di Champions con il Dortmund, ma tra i grandi indiziati per una maglia da titolare c’è Krstovic, sei gol in undici partite nel 2026, e proposto marcatore nel match a 2,50. Occhio però a Scamacca, che ai partenopei ha realizzato tre gol, di cui due nelle ultime due sfide, anche la sua rete vale 2,50. Tanti gli indisponibili in casa Napoli, Conte punta su Hojlund, a 2,50 ma attenzione a Elmas, l’Atalanta infatti è la squadra a cui ha segnato più gol, tre, tutti arrivati nelle sue ultime tre presenze alla New Balance Arena: il suo quarto gol ai nerazzurri vale 5,00.

La capolista Inter, dopo la batosta in Champions con il Bodo Glimt, si rituffa nel campionato dove va a far visita al Lecce. I salentini, in piena lotta salvezza, sono reduci da due vittorie consecutive ma contro la corazzata nerazzurra hanno poche chance: la squadra di Chivu è nettamente favorita, a 1,45, si sale a 8,00 per l’impresa dei giallorossi, il segno X vale 4,25. Tutto facile anche per il Milan che ospita il Parma, i rossoneri proseguono nell’inseguimento ai cugini nerazzurri con la vittoria a un rasoterra 1,33, l’impresa dei gialloblù a San Siro vale 9 volte la posta, il pareggio è a 5,25.

Tornata al quarto posto solitario, la Roma ospita la Cremonese con l’obiettivo di tenerselo stretto. I grigiorossi, che hanno perso 7 delle ultime 11 sfide, ora rischiano di venire risucchiati dalla zona più pericolosa della classifica ma i tre punti all’Olimpico sono lontanissimi, a 10,00, la vittoria romanista vale appena 1,38, il pareggio è a 4,50. Uomo copertina in casa dei giallorossi è Malen, 5 reti in altrettante gare, la sua marcatura è la più probabile, a 2,00. Dopo la debacle con il Galatasaray in Champions, la Juventus ospita il Como allo Stadium, dove non perde da 16 gare: i bianconeri proseguono la scia di imbattibilità con il successo a 2,10 contro il 3,60 dei lariani e il 3,40 del pareggio.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Siani (Fondazione FAIR): “Serve una comunicazione di nuova generazione, basata su dati e tutela”

ENADA: biglietto a 5 euro per i lettori di PressGiochi

Serie A – Atalanta- Napoli in bilico ma la Dea è avanti a 2,50 su Sisal.it. Inter e Milan a bassa quota con Lecce e Parma

Il sogno nerazzurro di Mikael diventa realtà grazie a Betsson Sport: l’abbraccio con Baggio e Adriano a San Siro

Allwyn annuncia il completamento dell’emissione di obbligazioni senior garantite per 550 milioni di euro

Online, a dicembre 2025 43,9 milioni di italiani in rete

Serie A, 26ª giornata: big match tra Atalanta e Napoli. L’Inter vuole allungare a Lecce, il Milan ospita il Parma

Sanremo 2026 – Debuttanti a Sanremo: chi ha più chance di arrivare nella Top 5? Su Sisal.it Tommaso Paradiso e Sayf sono i favoriti

10&Lotto: in Abruzzo vincite per oltre 61mila euro

Lotto: a Napoli centrata una vincita per oltre 25mila euro

Australia. L’associazione RWA propone l’introduzione di una blacklist nazionale per contrastare scommesse illegali

Reggio Calabria, la GdF scopre un centro scommesse abusivo e slot illegali in un circolo privato

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy