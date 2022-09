Serie A: Atalanta a caccia del primato nel derby con il Monza

Tre punti nel derby contro il Monza per prendersi il primato solitario in Serie A. L’Atalanta, questo pomeriggio, prova a scappar via dopo lo stop della Roma a Udine. I bergamaschi, secondo gli esperti Sisal, partono favoritissimi a 1,65 contro il 5,00 dei padroni di casa mentre si scende fino a 4,00 per il pareggio. Le due squadre non si sfidano da 23 anni con un bilancio sostanzialmente in equilibrio ma il Monza non batte i cugini dal dicembre del 1982. I gol nonmancheranno tanto che l’Over, a 1,65, si fa preferire all’Under, offerto a 2,10. L’Atalanta, in due trasferte stagionali, non ha ancora subito reti: il terzo clean sheet esterno si gioca a 2,55. Senza Muriel e Zapata, Gasperini si affida al giovane Rasmus Höjlund, attaccante danese prelevato in estate dallo Sturm Graz: il primo gol ufficiale con la maglia della Dea è in quota a 3,00. Stroppa invece confida in Andrea Petagna, grande ex della partita: la rete del bomber biancorosso alla sua vecchia squadra pagherebbe 4 volte la posta.

La Salernitana vuole continuare a salire e oggi punta sul fattore campo per avere la meglio su un Empoli ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I campani, per gli esperti Sisal, sono vincenti a 2,20 rispetto al 3,25 degli ospiti mentre il pareggio è dato 3,40. Difficilmente una delle due squadre terminerà la sfida con la porta imbattuta tanto che il Goal, a 1,65, è nelle corde della gara. Particolare attenzione dovranno avere i difensori visto che lo scorso anno due autogol, oggi

offerto a 9,00, caratterizzarono la sfida dell’Arechi. Boulaye Dia è il nuovo idolo della tifoseria granata con due gol e due assist in questo inizio di campionato: la terza marcatura si gioca a 3,00. Leggermente più alta, 3,50, la quota della prima rete in maglia Empoli di Mattia Destro.

La giornata si conclude con la sfida tra Torino e Lecce. I ragazzi di Juric vogliono riscattare lo stop con l’Atalanta e sono favoriti a 1,75 rispetto al blitz salentino a 5,00 mentre il pareggio è dato a 3,60. I rigori sono stati i protagonisti delle ultime due sfide in campionato e un altro questa sera è in quota a 2,75. Nemanja Radonjic e Assan Ceesay finora hanno esaltato le rispettive tifoserie: così la rete del numero 49 del Torino si gioca a 3,50, quella dell’attaccante del Lecce a 4,00.

PressGiochi