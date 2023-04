SERIE A, ALLIANZ STADIUM INFUOCATO PER JUVENTUS-NAPOLI: CON STARCASINÒ BET E LA PROMO QUOTE DA STAR LA VITTORIA DEI PARTENOPEI È MAGGIORATA A 6,00

Primo Marcatore Dusan Vlahovic in Juventus-Napoli paga 7,75 mentre Rete Inviolata Casa in Atalanta-Roma è data a 2,65

Conclusi i quarti di finale delle coppe europee, con grandi soddisfazioni per le formazioni italiane, stasera torna in campo la Serie A per la trentunesima giornata di campionato. La super sfida tra Napoli e Juventus di domenica sera si preannuncia carica di emozioni e di spettacolo. Si tratta di una partita storica del massimo campionato italiano, con in campo alcune delle stelle più brillanti del panorama calcistico nazionale. Per l’occasione StarCasinò Bet ha studiato una speciale promo: è attiva Quote da Star, grazie alla quale è possibile puntare la vittoria del Napoli contro la Juventus con la quota maggiorata a 6,00. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i giocatori che effettuano la loro prima scommessa in assoluto su StarCasinò Bet entro le 20:45 di domenica 23 aprile 2023 e sarà valida solo con una puntata di almeno 5€ sulla vittoria degli azzurri.

Domenica alle ore 20:45 lo Stadium di Torino si illumina per il big match di giornata: Juventus-Napoli. Dopo il 5-1 rifilato ai bianconeri nella sfida di andata, i partenopei potrebbero vincere entrambe le partite di campionato contro la Vecchia Signora per la quarta volta nella sua storia, dopo le doppiette nelle stagioni 2009/10, 1986/87 e 1957/58. Gli uomini di Allegri arrivano alla gara con due sconfitte nelle ultime due gare di Serie A: l’ultima volta che hanno perso tre gare di fila risale alla stagione 2010/11 con Luigi Delneri in panchina. La vittoria del Napoli è data a 2,65 (con quota maggiorata a 6,00), quella della Juventus a 2,85 e il pareggio a 3,10.

La giornata di Serie A si chiude lunedì sera alle 20:45 con la sfida tra Atalanta e Roma, partita che porta con sé punti fondamentali in ottica qualificazione alle coppe europee. I nerazzurri hanno vinto di misura la gara di andata grazie a un 1-0 firmato Giorgio Scalvini: è dal 1965 che i bergamaschi non incasellano due gare consecutive con clean sheet contro i giallorossi. Contando solo le partite del 2023, gli uomini di Mourinho hanno collezionato ben nove partite senza gol al passivo: nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solo il Barcellona (11). La vittoria dell’Atalanta è data a 2,35, quella della Roma a 3,15 e il pareggio è quotato a 3,25.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 21 aprile:

2,85 HELLAS VERONA, 3,00 pareggio, 2,85 BOLOGNA FC

Sabato 22 aprile:

3,10 US SALERNITANA, 3,45 pareggio, 2,33 SASSUOLO CALCIO

1,90 LAZIO, 3,35 pareggio, 4,65 TORINO

2,60 SAMPDORIA, 3,20 pareggio, 2,90 SPEZIA CALCIO

Domenica 23 aprile:

6,00 EMPOLI FC, 4,30 pareggio, 1,54 INTER

3,50 AC MONZA, 3,40 pareggio, 2,15 FIORENTINA

1,75 UDINESE, 3,80 pareggio, 4,60 CREMONESE

1,52 MILAN, 4,10 pareggio, 6,70 LECCE

2,85 JUVENTUS, 3,10 pareggio, 2,65 NAPOLI

Lunedì 24 aprile:

2,35 ATALANTA, 3,25 pareggio, 3,15 ROMA

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

