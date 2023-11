Serie A, Allianz Stadium apparecchiato per il Derby d’Italia tra Juventus e Inter: su Starcasinò Bet Lautaro Martinez primo marcatore è quotato 5,10

Over 4,5 in Roma-Udinese paga 6,50 mentre “Rete Inviolata Ospite” in Milan-Fiorentina è data a 3,75

Conclusa l’entusiasmante sosta per le partite delle nazionali, questo weekend tornano in campo le squadre di Serie A per la tredicesima giornata di campionato. Il programma vede ben tre scontri diretti tra i club che occupano le prime sei posizioni in classifica: oltre al tanto atteso Derby d’Italia tra le prime della classe Juventus e Inter, domani andranno in scena Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina. Sarà un fine settimana all’insegna del grande calcio e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati con le quote dedicate a tutti gli incontri del massimo campionato italiano.

Le sfide di sabato 25

Salernitana-Lazio: i biancocelesti hanno subito una sola rete nelle ultime quattro gare di campionato, ottenendo nel parziale due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La combo “2+No Gol” è data a 2,70.

Atalanta-Napoli: si sfidano la miglior difesa casalinga e il miglior attacco in trasferta. Chi avrà la meglio? “Rete Inviolata Casa” paga 3,50, mentre Over 4,5 è quotato a 5,40 su StarCasinò Bet

Milan-Fiorentina: i rossoneri hanno perso entrambe le ultime due partite giocate a San Siro in Serie A e non ne subiscono tre consecutive nella competizione dal 2006. Riusciranno a invertire questo trend negativo? La vittoria casalinga è fissata a 2,07.

Le sfide di domenica 26

Cagliari-Monza: le due squadre si affrontano in una sfida inedita nel massimo campionato italiano. I brianzoli sono attualmente una delle migliori difese del campionato e “Rete Inviolata Ospite” nella partita contro i sardi è quotata 3,10.

Frosinone-Genoa: grazie a quattro vittorie e un pareggio, i ciociari risultano imbattuti nelle ultime cinque partite casalinghe in Serie A. L’1 nella sfida contro i liguri è dato a 2,50.

Empoli-Sassuolo: i precedenti tra queste due formazioni contano sette vittorie neroverdi e cinque azzurre e nessun pareggio. Arriverà il primo pari in questa giornata? L’X è fissato a 3,60 su StarCasinò Bet.

Roma-Udinese: Romelu Lukaku trascinatore dei giallorossi in questo inizio di stagione. Il belga Primo Marcatore della sfida contro i friulani è quotato 4,50.

Juventus-Inter: Derby d’Italia numero 181 in Serie A, che vale anche la prima posizione in classifica. I bianconeri sono riusciti a ottenere il clean sheet in entrambe le ultime due gare di campionato contro i nerazzurri. “Rete Inviolata Casa” paga 3,40.

Le sfide di lunedì 27

Verona-Lecce: i veronesi hanno vinto tutte le ultime quattro partite contro i salentini riuscendo a non subire gol. La combo “1+No Gol” è data a 3,80 su StarCasinò Bet.

Bologna-Torino: i rossoblù hanno incasellato tre vittorie consecutive in casa in Serie A e non registrano una striscia più lunga dall’agosto 2019. Il successo interno degli emiliani è quotato 2,27.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi