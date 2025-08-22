Newsletter

23 Agosto 2025 - 08:18

Serie A al via: le quote della prima giornata su Betsson

L’Inter è favorita sul Torino con la vittoria nerazzurra quotata a 1.44, la Roma cercherà la vittoria contro il Bologna con l’1 bancato a 2.20, mentre il Sassuolo affronterà il Napoli con il 2 quotato a 1.58 e la vittoria del Milan contro la Cremonese è bancata a 1.37.

22 Agosto 2025

L’attesa è finita. La Serie A 2025/26 riparte ufficialmente nel weekend del 23-25 agosto, dando il via a una nuova stagione che si preannuncia ricca di emozioni, sfide avvincenti e grandi protagonisti. Un programma intenso che vedrà impegnate tutte le 20 squadre tra sabato 23 e lunedì 25 agosto.

Il weekend di gare si apre sabato alle 18:30 con Sassuolo – Napoli: si tratta del primo, vero esame per i Campioni d’Italia in carica, mentre per il Sassuolo neopromosso è un esordio di lusso che ha le caratteristiche della classica partita trappola. I bookies vedono gli uomini di Conte nettamente favoriti con il segno 2 a 1.58 mentre la vittoria del Sassuolo è bancata con il segno 1 a 6.00. Il pareggio è quotato a 4.05. L’Over 2,5 si gioca a 1.90, l’Under a 1.84; Goal a 1.99, No Goal a 1.76.  In contemporanea, l’attenzione sarà anche su Genoa – Lecce, uno scontro diretto che mette subito in palio punti pesanti per una stagione tranquilla. Si preannuncia una partita equilibrata e molto tattica, dove un episodio potrebbe decidere il risultato finale. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Genoa favorito con il segno 1 a 2.00, mentre il successo del Lecce è bancato con il 2 a 4.00. Il pareggio è quotato a 3.30. L’Over 2,5 si gioca a 2.25, l’Under a 1.59; Goal a 2.05, No Goal a 1.73.

La serata di sabato vedrà due sfide alle 20:45. A San Siro, in Milan – Cremonese, andrà in scena un testa-coda sulla carta, con i rossoneri che hanno l’obbligo di vincere per lanciare il loro assalto allo Scudetto. Le quote vedono il successo del Milan con il segno 1 a 1.37 mentre il segno 2 è bancato a 8.00. Il pareggio è quotato a 5.20. L’Over 2,5 si gioca a 1.61, l’Under a 2.20; Goal a 1.94, No Goal a 1.80.

All’Olimpico, invece, si giocherà Roma – Bologna, una sfida dal sapore europeo tra due squadre con identità ben definite, in un affascinante duello tattico che può già dare indicazioni sulle ambizioni di entrambe. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Roma favorita con il segno 1 a 2.20, mentre il successo del Bologna è bancato con il 2 a 3.45. Il pareggio è quotato a 3.30. L’Over 2,5 si gioca a 2.10, l’Under a 1.70; Goal a 1.86, No Goal a 1.88.

La domenica si aprirà con due anticipi alle 18:30. Riflettori puntati su Cagliari – Fiorentina, una trasferta storicamente insidiosa per una Viola con ambizioni europee, con i sardi pronti a sfruttare il fattore campo. I bookies vedono gli uomini di Pioli favoriti con il segno 2 a 2.30 mentre la vittoria del Cagliari è bancata con il segno 1 a 3.20. Il pareggio è quotato a 3.30. L’Over 2,5 si gioca a 2.00, l’Under a 1.74; Goal a 1.80, No Goal a 1.94. Grande attesa anche per Como – Lazio, dove il Como affronterà la qualità e l’esperienza dei biancocelesti. Le quote vedono il successo del Como con il segno 1 a 2.45 mentre il segno 2 è bancato a 2.95. Il pareggio è quotato a 3.35. L’Over 2,5 si gioca a 1.96, l’Under a 1.79; Goal a 1.76, No Goal a 1.99.

In serata, alle 20:45, altri due match di cartello. A Bergamo, in Atalanta – Pisa, ci sarà un battesimo di fuoco per i toscani davanti alla nuova Atalanta di Ivan Juric. Per questo match i bookies di Betsson vedono la squadra di casa favorita con il segno 1 a 1.41, mentre il successo del Pisa è bancato con il 2 a 7.10. Il pareggio è quotato a 4.95. L’Over 2,5 si gioca a 1.61, l’Under a 2.20; Goal a 1.87, No Goal a 1.87. Contemporaneamente, l’Allianz Stadium ospiterà Juventus – Parma, con i bianconeri che vogliono riscattare la scorsa stagione, partendo subito con una vittoria davanti ai propri tifosi. I bookies vedono gli uomini di Tudor vincenti con il segno 1 a 1.47 mentre la vittoria del Parma è bancata con il segno 2 a 6.70. Il pareggio è quotato a 4.55. L’Over 2,5 si gioca a 1.74, l’Under a 2.00; Goal a 1.94, No Goal a 1.80.

Il programma della prima giornata si chiuderà con i due posticipi del lunedì. Alle 18:30, Udinese – Hellas Verona si preannuncia come un incontro tradizionalmente spigoloso e fisico, con in palio punti già importanti. Per questo match i bookies di Betsson vedono l’Udinese favorita con il segno 1 a 1.97, mentre il successo dell’Hellas Verona è bancato con il 2 a 4.10. Il pareggio è quotato a 3.40. L’Over 2,5 si gioca a 2.15, l’Under a 1.66; Goal a 1.95, No Goal a 1.80.

Infine, il gran finale a San Siro alle 20:45 con Inter – Torino, un test subito probante per i nerazzurri candidati allo Scudetto, contro un avversario da sempre ostico e aggressivo. Per questo match i bookies di Betsson vedono l’Inter nettamente favorita con il segno 1 a 1.44, mentre il successo del Torino è bancato con il 2 a 6.90. Il pareggio è quotato a 4.70. L’Over 2,5 si gioca a 1.69, l’Under a 2.10; Goal a 1.92, No Goal a 1.82.

 

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi

