Serie A, al Maradona sfida stellare tra Napoli e Milan: su StarCasinò Bet la vittoria partenopea con due gol di scarto è quotata 6,60

Terminata l’intensa settimana di coppe europee, già questa sera le squadre di Serie A tornano in campo per il lungo weekend di campionato, che si chiuderà lunedì. Sono in programma diverse sfide interessanti per questo decimo turno, spiccano Inter-Roma, Napoli-Milan e Lazio-Fiorentina. A poche ore, quindi, dal fischio finale delle partite internazionali, questi sei club italiani saranno subito impegnati in partite cruciali della propria stagione. In tutti i campi di Serie A lo spettacolo non mancherà e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati con le quote dedicate.

Le sfide di venerdì 27

Genoa-Salernitana: i granata, penultimi in classifica, sono la peggior difesa del campionato con ben 19 reti subite. Riuscirà la retroguardia campana a ottenere il primo clean sheet della stagione? “Rete Inviolata Ospite” è quotata 4,10.

Le sfide di sabato 28

Sassuolo-Bologna: i rossoblù hanno ottenuto quattro pareggi in altrettante trasferte in questo inizio di campionato. Nel derby emiliano arriverà il quinto consecutivo? Il segno X è fissato a 3,50 su StarCasinò Bet.

Lecce-Torino: in questo inizio di stagione i salentini hanno conquistato il 77% dei punti tra le mura del Via del Mare (10 su 13), grazie a tre vittorie e un pareggio in cinque partite. Su StarCasinò Bet il successo della squadra di D’Aversa è bancato a 2,75.

Juventus-Verona: i bianconeri non subiscono gol in Serie A da quattro partite consecutive e puntano alla quinta contro gli scaligeri. La combo “1+NoGol” per la squadra di Max Allegri è quotata 1,95.

Le sfide di domenica 29

Cagliari-Frosinone: sardi ancora a secco di vittorie in questo campionato. Per loro finora tre successi e sei sconfitte. Contro i ciociari riusciranno a ottenere il primo +3? L’1 è dato a 2,30 su StarCasinò Bet.

Monza-Udinese: con soli otto gol subiti, i brianzoli sono attualmente una delle migliori difese del campionato. “Rete Inviolata Casa” contro i bianconeri di Cioffi è quotata a 2,80.

Inter-Roma: sarà la partita del ritorno di Romelu Lukaku allo stadio Meazza di San Siro. Il gol del belga nella sfida contro la sua ex squadra è fissato a 4,05.

Napoli-Milan: i partenopei arrivano al big match dopo la vittoria in Champions contro l’Union Berlino per 1-0, mentre i rossoneri sono stati sconfitti dal PSG con un netto 3-0. Sarà ancora decisivo l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori? Lui “Primo Marcatore” è dato a 8,00 su StarCasinò Bet.

Le sfide di lunedì 30

Empoli-Atalanta: l’ultimo precedente al Castellani tra queste due squadre si è chiuso con uno 0-2 per i bergamaschi. Lo stesso risultato anche in questa occasione è quotato 6,90.

Lazio-Fiorentina: il capitano Ciro Immobile è in cerca di continuità dopo un inizio di stagione non convincente. Il suo gol nella sfida contro la Viola è quotato 2,70.

