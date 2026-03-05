Serie A – Al Maradona non si passa: Napoli imbattuto in casa avanti con il Torino a 1,52 su Sisal.it

Napoli e Torino aprono la 28esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è tornata in corsa per un posto in Champions dopo il successo in extremis con il Verona, ma anche i granata arrivano da una preziosa vittoria, quella con la Lazio, con cui si sono sfilati dalla zona più pericolosa della classifica. Vincere al Maradona, dove gli azzurri vantano 23 risultati utili consecutivi, è una vera e propria impresa e, infatti, gli esperti Sisal hanno pochi dubbi nell’assegnare la vittoria ai padroni di casa, a 1.52, si sale a 7,00 per il blitz del Toro –vincente all’andata – mentre il pareggio si gioca a 4,00. Il Napoli è reduce da sette Over 2.5 nelle ultime 8 gare tra campionato e coppe, anche i granata arrivano da 5 Over 2.5 di fila in trasferta tra tutte le competizioni: tuttavia nel match prevale l’Under 2,50, a 1,72 con l’Over a 2,00, così come il No Gol a 1,60 supera il Gol, a 2,00.

Nello scatto finale verso la Champions, Conte può sorridere per il ritrovato Lukaku che, già decisivo nel match con i gialloblù della scorsa giornata, è pronto a subentrare per fare di nuovo coppia con Hojlund: entrambi sono stati protagonisti con il Verona e hanno ottime chance di fare il bis, la rete di Lukaku è infatti a 2,50, ancora meglio il danese, in gol a 2,40. Nell’attacco granata ci saranno due ex azzurri, Zapata e Simeone: il Cholito ha colpito già all’andata ed è andato a segno anche contro la Lazio nello scorso turno: la sua rete è 6,00, quella del compagno di reparto vale invece 5,00.

PressGiochi