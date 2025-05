Serie A al Fotofinish: Inter e Napoli per lo Scudetto, Bagarre Salvezza ed Europa

La Serie A 2024/2025 si avvia alla conclusione con la 38ª giornata, che promette emozioni e verdetti cruciali. Una giornata carica di tensione e attesa, tra verdetti europei e salvezze ancora da assegnare.

La corsa scudetto entra nel vivo con Como – Inter. Il Como chiude la sua sorprendente stagione affrontando l’Inter campione d’Italia in carica. I lariani, protagonisti di una clamorosa cavalcata finale, cercano il colpo grosso davanti ai propri tifosi. Per i nerazzurri, i tre punti sono obbligatori per poter ancora sperare nella vittoria del titolo, dovendo tuttavia sperare anche in un contestuale pareggio o sconfitta del Napoli impegnato al Maradona contro il Cagliari. Per questo match i bookies di Betsson vedono l’Inter vincente con il segno 2 quotato a 1.66, mentre la vittoria del Como è proposta a 4.95. Il pareggio si attesta a 4.25. L’Over 2,5 si gioca a 1.54, l’Under a 2.32; Goal a 1.61, No Goal a 2.17. Tra i risultati esatti più giocati, l’1-1 a 8.25, l’1-2 a 8.50 e lo 0-2 a 9.25.

Altra sfida caldissima è quella tra Napoli e Cagliari. Il Napoli ospita un Cagliari che ha raggiunto la matematica salvezza nel penultimo turno di campionato. I partenopei, reduci da una stagione combattuta fino all’ultima giornata, puntano a concludere con una vittoria davanti al proprio pubblico per conquistare il 4º Scudetto della propria storia, il secondo negli ultimi tre anni. Gli ospiti, dal canto loro, cercheranno di onorare il campionato, provando ad ottenere un risultato positivo in casa della capolista. I bookies di Betsson vedono i padroni di casa favoriti con il segno 1 a 1.22, mentre il successo del Cagliari è bancato a 14.50. Il pareggio è quotato a 6.80. L’Over 2,5 si gioca a 1.55, l’Under a 2.30; Goal a 2.30, No Goal a 1.55. Tra i risultati esatti più giocati, il 2-0 a 5.90, il 3-0 a 6.75 e l’1-0 a 7.50.

Sfida cruciale per le ambizioni europee anche quella tra Torino e Roma. Il Torino, ormai raggiunta la salvezza, proverà a regalarsi un’ultima gioia davanti al proprio pubblico, dopo gli ultimi risultati negativi. La Roma, dal canto suo, è chiamata ad una vittoria per sperare in una qualificazione alla prossima Champions League, pur dipendendo dal risultato che maturerà tra Venezia e Juventus. I bookies di Betsson vedono i giallorossi favoriti con il segno 2 quotato a 1.59, mentre la vittoria in casa Torino è proposta a 5.80. Il pareggio si attesta a 4.20. L’Over 2,5 si gioca a 1.83, l’Under a 1.88; Goal a 1.94, No Goal a 1.77. Tra i risultati esatti, lo 0-1 è dato a 6.75, l’1-1 a 8.00 e l’ 1-2 a 8.75.

L’Atalanta, fresca di certa qualificazione alla prossima Champions League, ospita un Parma in cerca di punti per blindare la salvezza, dopo aver inchiodato sul pareggio il Napoli nell’ultima partita casalinga. La Dea vuole festeggiare davanti ai suoi tifosi la qualificazione in Champions League per proiettarsi al meglio verso la nuova stagione. Per questo match i bookies di Betsson vedono la squadra di casa favorita con il segno 1 a 1.77, mentre il successo del Parma è bancato con il 2 a 4.80. Il pareggio è quotato a 3.75. L’Over 2,5 si gioca a 1.64, l’Under a 2.13; Goal a 1.63, No Goal a 2.14.

Sfida salvezza al cardiopalma tra Empoli e Verona, due squadre separate da pochissimi punti. L’Empoli si affida alla spinta del Castellani per centrare l’obiettivo, mentre il Verona vuole evitare rischi e strappare almeno un punto fondamentale per restare nella massima serie. La squadra di D’Aversa è favorita con il segno 1 quotato a 2.00, mentre la vittoria dei veronesi è proposta a 4.25. Il pareggio si attesta a 3.25. L’Over 2,5 si gioca a 2.30, l’Under a 1.55; Goal a 2.06 e No Goal a 1.68.

La Lazio, ancora con chance di centrare un piazzamento europeo, affronta un Lecce che, nonostante la vittoria casalinga contro il Torino, cerca punti per tenere a distanza l’Empoli e scacciare i fantasmi di retrocessione. I biancocelesti sanno che solo una vittoria può tenerli agganciati al treno delle coppe, in una gara da non sbagliare. Per questo match gli uomini di Baroni sono favoriti con il segno 1 a 1.56, mentre il successo del Lecce è bancato con il 2 a 7.60. Il pareggio è quotato a 3.75. L’Over 2,5 si gioca a 1.76, l’Under a 1.95; Goal a 1.87, No Goal a 1.83.

Si preannuncia una sfida da seguire quella tra Bologna e Genoa. Il Bologna saluta il proprio pubblico dopo una stagione di alto livello, ospitando un Genoa senza pressioni. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo la straordinaria vittoria della Coppa Italia, vogliono blindare il proprio piazzamento europeo, mentre i liguri puntano a concludere positivamente un campionato comunque tranquillo. I rossoblù sono favoriti con il segno 1 quotato a 1.53, mentre la vittoria del Genoa è proposta a 6.10. Il pareggio si attesta a 4.50. L’Over 2,5 si gioca a 1.66, l’Under a 2.10; Goal a 1.83, No Goal a 1.88.

Interessante anche la sfida tra il Milan e il Monza. Il Milan, deluso per non aver raggiunto i suoi obiettivi stagionali, affronta un Monza già retrocesso. I rossoneri mirano a chiudere con un successo per gettare le basi in vista del futuro. I brianzoli vogliono salutare la Serie A con orgoglio. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Milan favorito con il segno 1 a 1.24, mentre il successo del Monza è bancato con il 2 a 10.50. Il pareggio è quotato a 7.00. L’Over 2,5 si gioca a 1.31, l’Under a 3.20; Goal a 1.73, No Goal a 2.00.

La Fiorentina, ancora in corsa per un piazzamento europeo, fa visita a un’Udinese salva e senza più pressioni. I viola cercano gli ultimi tre punti per tentare l’aggancio decisivo, consapevoli che ogni dettaglio può fare la differenza. La Fiorentina è favorita con il segno 2 quotato a 2.00, mentre la vittoria dell’Udinese è proposta a 3.70. Il pareggio si attesta a 3.60. L’Over 2,5 si gioca a 1.86, l’Under a 1.84; Goal a 1.77, No Goal a 1.94.

Chiude la giornata il match tra Venezia e Juventus. I lagunari, in una corsa disperata per la salvezza, si giocano il tutto per tutto contro una Juve che dovrà ottenere punti per mettere in cassaforte la qualificazione Champions. Gara che si preannuncia intensa e ricca di pathos. I bookies di Betsson vedono la Juventus favorita con il segno 2 a 1.59, mentre il successo del Venezia è bancato con l’1 a 5.70. Il pareggio è quotato a 4.25. L’Over 2,5 si gioca a 1.78, l’Under a 1.92; Goal a 1.91, No Goal a 1.80.

