Serie A, a San Siro si sfidano Milan e Roma per riaccendere la fiamma dopo le delusioni di Coppa Italia: Romelu Lukaku primo marcatore è quotato a 6,30 su StarCasinò Bet

Dopo l’entusiasmante turno infrasettimanale di Coppa Italia, che ha definito le quattro squadre che si affronteranno nelle semifinali del torneo, domani pomeriggio torna in campo la Serie A per la ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. L’Inter è saldamente in prima posizione in classifica, seguito a ruota dalla Juventus. Il terzo posto è occupato dal Milan, mentre le due romane sono attualmente in settima e ottava posizione. Subito dietro il Napoli campione in carica, che è ancora alla ricerca della migliore alchimia di squadra. Per questo fine settimana sono in programma ben due derby regionali: quello campano del Maradona tra i partenopei e la Salernitana e quello lombardo tra il Monza e i nerazzurri di Simone Inzaghi. Domenica sera, invece, il big match di San Siro tra Milan e Roma, due squadre in cerca di rivalsa dopo l’eliminazione dalla coppa nazionale. Lo spettacolo non mancherà e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati durante tutto il weekend di Serie A.

Le sfide di sabato 13

Napoli-Salernitana: i granata non sono mai riusciti a imporsi sui rivali partenopei nelle sette partite giocate nel massimo campionato italiano. Riusciranno ad approfittare del momento no degli azzurri? Il 2 è dato a 8,25.

Genoa-Torino: i liguri hanno pareggiato quattro delle ultime sei partite di Serie A, tutte con il risultato di 1-1. Lo stesso finale nella partita contro il Toro è bancato a 4,80 su StarCasinò Bet.

Verona-Empoli: nelle 13 sfide di Serie A tra queste due squadre, i toscani non sono mai riusciti a segnare più di un gol a partita. L’Over 3,5 nella gara di questo weekend è quotato a 3,75.

Monza-Inter: all’andata si sono imposti i nerazzurri con un 2-0 firmato da Lautaro Martinez. L’argentino sarà ancora decisivo? Lui “Primo Marcatore” dell’incontro è dato a 4,20 su StarCasinò Bet.

Le sfide di domenica 14

Lazio-Lecce: la sfida alla prima giornata si è chiusa con una vittoria salentina per 2-1. Riusciranno a replicare l’impresa anche all’Olimpico? Il 2 è fissato a 5,40.

Cagliari-Bologna: gli emiliani hanno subito solo 16 gol nel girone di andata, attestandosi tra le migliori difese del torneo. “Rete Inviolata Ospite” è bancata 2,60 su StarCasinò Bet.

Fiorentina-Udinese: i viola hanno vinto tutte e tre le ultime partite casalinghe senza subire reti. La combo “1+No Gol” è data a 2,45.

Milan-Roma: i giallorossi hanno perso, senza reti all’attivo, entrambe le ultime trasferte di Serie A e non arrivano a tre di fila dal 2005. La combo “1+No Gol” è quotata 3,25 su StarCasinò Bet.

La sfida di lunedì 15

Atalanta-Frosinone: all’andata hanno vinto i ciociari grazie a un 2-1 casalingo. Riusciranno a ripetersi anche in trasferta contro i bergamaschi? Il 2 è fissato a 6,60.

La sfida di martedì 16

Juventus-Sassuolo: l’ultimo precedente si è chiuso con un adrenalinico 4-2 in favore degli emiliani. Sarà un’altra partita ricca di gol? L’Over 4,5 paga 4,85 su StarCasinò Bet.

PressGiochi