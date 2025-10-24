Serie A, 8ª giornata: l’analisi e le quote Betsson di tutte le 10 partite

La Serie A giunge al suo ottavo appuntamento, una giornata che si preannuncia cruciale per delineare con maggiore precisione le gerarchie del campionato. Per le formazioni di vertice, è un’opportunità propizia per rafforzare la propria posizione e provare ad allungare, mentre per le inseguitrici è imperativo fare risultato per non lasciare che il divario aumenti. Questa ottava giornata si configura quindi come un crocevia determinante per valutare la consistenza e gli obiettivi reali delle protagoniste del torneo.

L’ottava giornata si apre a San Siro con il Milan, in corsa per le posizioni di vertice, che ospita il neopromosso Pisa. È un confronto importante per le diverse ambizioni di classifica delle due squadre. I rossoneri cercano punti per l’alta classifica, mentre i toscani lottano per la salvezza. I bookies vedono il Milan favorito con il segno 1 a 1.30 mentre la vittoria del Pisa è bancata con il segno 2 a 10.00. Il pareggio è quotato a 5.60. L’Over 2,5 si gioca a 1.69, l’Under a 2.10; Goal a 2.20, No Goal a 1.63.

Sfida interessante al Tardini tra due squadre che puntano a una stagione solida. Parma e Como si affrontano in un confronto diretto importante per il prosieguo della stagione. Il fattore campo sarà un elemento rilevante per i ducali in una partita che si annuncia combattuta. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Como favorito con il segno 2 a 2.00, mentre il successo del Parma è bancato con l’1 a 3.80. Il pareggio è quotato a 3.50. L’Over 2,5 si gioca a 1.98, l’Under a 1.77; Goal a 1.84, No Goal a 1.90.

Match importante in Friuli tra due squadre alla ricerca di continuità per allontanarsi dalle zone basse della classifica. L’Udinese in casa proverà a fare la partita, affrontando un Lecce che proverà ad imporre il suo gioco in trasferta. Si tratta di un classico scontro diretto per un campionato tranquillo. Per questo match i bookies di Betsson vedono favorito l’Udinese con il segno 1 a 1.81, mentre il successo del Lecce è bancato con il 2 a 4.65. Il pareggio è quotato a 3.55. L’Over 2,5 si gioca a 2.10, l’Under a 1.70; Goal a 2.00, No Goal a 1.76.

Partita di alto livello tra Napoli e Inter, un big match ad alta tensione al Maradona tra due contendenti per lo scudetto. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo le fatiche infrasettimanali di Champions League. Si tratta di un confronto diretto cruciale per le ambizioni di vertice di entrambe, mettendo di fronte due attacchi di altissimo livello. I bookies vedono gli uomini di Chivu favoriti con il segno 2 a 2.40 mentre la vittoria del Napoli è bancata con il segno 1 a 3.10. Il pareggio è quotato a 3.20. L’Over 2,5 si gioca a 2.05, l’Under a 1.71; Goal a 1.82, No Goal a 1.92.

L’Atalanta affronta in trasferta la neopromossa Cremonese dopo l’impegno di Champions League. Per i padroni di casa è un’altra sfida impegnativa contro una squadra consolidata e alla ricerca di punti importanti nella corsa per la salvezza. I bergamaschi devono gestire le energie per confermare le proprie ambizioni di alta classifica. Per questo match i bookies di Betsson vedono la l’Atalanta favorita con il segno 2 a 1.63, mentre il successo della Cremonese è bancato con l’ 1 a 5.20. Il pareggio è quotato a 4.10. L’Over 2,5 si gioca a 1.80, l’Under a 1.95; Goal a 1.87, No Goal a 1.87.

Il “lunch match” della domenica vede affrontarsi Torino e Genoa, due squadre storiche e molto combattive. È una sfida importante per entrambe le formazioni, che cercano di consolidare la propria posizione in classifica. I granata contano sul sostegno del pubblico di casa per superare un avversario tradizionalmente ostico. Per questo match i bookies di Betsson vedono la squadra di casa favorita con il segno 1 a 2.30, mentre il successo del Genoa è bancato con il 2 a 3.55. Il pareggio è quotato a 3.05. L’Over 2,5 si gioca a 2.55, l’Under a 1.48; Goal a 2.15, No Goal a 1.65.

Trasferta impegnativa per la Roma, che vola a Reggio Emilia subito dopo la partita di Europa League. Il Sassuolo è storicamente un avversario ostico per le grandi squadre, grazie al suo gioco offensivo. Per i giallorossi sarà cruciale la gestione delle energie fisiche e mentali in quello che è un confronto diretto per la corsa all’Europa. I bookies vedono gli uomini di Gasperini vincenti con il segno 2 a 1.88 mentre la vittoria del Sassuolo è bancata con il segno 1 a 4.30. Il pareggio è quotato a 3.55. L’Over 2,5 si gioca a 2.05, l’Under a 1.71; Goal a 1.94, No Goal a 1.80.

Al Bentegodi va in scena un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Verona e Cagliari si giocano punti che pesano doppio in una sfida molto sentita. Entrambe le squadre sanno che i risultati di questi match sono fondamentali in ottica salvezza, motivo per cui la gara si prospetta molto tesa. Le quote vedono il successo del Verona con il segno 1 a 2.35 mentre il segno 2 è bancato a 3.35. Il pareggio è quotato a 3.05. L’Over 2,5 si gioca a 2.40, l’Under a 1.53; Goal a 2.05, No Goal a 1.73.

Il “Derby dell’Appennino” arriva in un momento fitto di impegni per entrambe. Sia la Fiorentina che il Bologna sono reduci dalle fatiche delle coppe europee (Conference ed Europa League) e dovranno gestire al meglio le energie. È una sfida affascinante tra due squadre che propongono buon calcio, con in palio punti importanti per la zona Europa. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Fiorentina favorita con il segno 1 a 2.70, mentre il successo del Bologna è bancato con il 2 a 2.75. Il pareggio è quotato a 3.20. L’Over 2,5 si gioca a 2.20, l’Under a 1.62; Goal a 1.92, No Goal a 1.82.

L’ottava giornata si chiude con il posticipo di lusso dell’Olimpico. La Juventus, di ritorno dalla difficile trasferta di Champions a Madrid, fa visita a una Lazio sempre ostica tra le mura amiche. È un test cruciale per misurare le reali ambizioni di entrambe le squadre, in lotta per le posizioni di vertice. Le quote vedono il successo della Juventus con il segno 2 a 2.35 mentre il segno 1 per la Lazio è bancato a 3.20. Il pareggio è quotato a 3.25. L’Over 2,5 si gioca a 2.20, l’Under a 1.63; Goal a 1.92, No Goal a 1.82.

